Pourquoi y a-t-il une pénurie mondiale de la chaîne d’approvisionnement?

En plus de rendre malade et de tuer des millions de personnes et de stresser les systèmes de santé du monde entier, il est désormais largement connu que la pandémie de coronavirus a eu un impact sur l’accès aux articles que les gens utilisent dans leur vie quotidienne. Du bois d’œuvre aux livres en passant par les puces électroniques, l’économie de Covid-19 a entraîné une pénurie massive de marchandises.

En 2020, les fabricants ont arrêté la production pour mettre en place les précautions de sécurité Covid-19. Mais entre les garanties, les obstacles vaccinaux et la variante delta, le calendrier de remise en route des usines est encore incertain en 2021. L’administration Biden a tenté de réduire l’impact de ces facteurs de stress en exigeant que le port de Los Angeles – l’un des les plus grands systèmes portuaires des États-Unis — pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Cependant, ce seul changement ne résoudra probablement pas les problèmes qu’un expert dit sont en préparation depuis 40 ans.

« Nous avons permis aux chaînes d’approvisionnement de s’en sortir sans avoir mis en place des contingences, des résiliences en place et d’autres mesures pour garantir que l’humanité ne serait jamais soumise à cela », Nick Vyas, directeur du Global Supply Chain Institute de l’Université de Californie du Sud, dit Recode.

Certains suggèrent que les acheteurs s’adaptent en achetant moins, mais à l’approche de la période des fêtes, cela peut être difficile pour les consommateurs. Même si le comportement des consommateurs change, les experts affirment que l’effet de Covid-19 sur la chaîne d’approvisionnement mondiale sera là longtemps après le « retour à la normale » des pays.