En mission.

Yalitza Aparicio est passée d’enseignante au préscolaire à actrice nominée aux Oscars après avoir joué dans Alfonso Cuarónle drame de 2018 Rome. Maintenant, elle poursuit sa carrière d’actrice à la recherche de rôles qui « donnent de la visibilité et une voix aux communautés autochtones ».

Comme Aparicio l’a expliqué lors de la série « Ones to Watch » d’E! célébrant le patrimoine autochtone, elle prend son temps pour choisir entre les projets.

« J’ai l’impression qu’il doit y avoir une cohérence entre mes paroles et mes actions », a poursuivi l’actrice, d’origine triqui et mixtèque. « Et les projets que j’ai à venir ont beaucoup à voir avec l’importance de la façon dont les peuples autochtones sont représentés à l’écran. »

Plus récemment, Aparicio a joué dans le court métrage de Hulu Hijas de brujas – un projet qu’elle a décrit comme « un peu compliqué pour moi ».

Pourquoi? Son personnage avait un rôle en anglais.

« En fait, la majorité du court métrage était censée être en anglais, mais il y a eu une série de changements au cours du développement », a expliqué Aparicio, se rappelant avoir « beaucoup de nerfs » au début. « Mais avec ces nerfs, j’étais accompagné d’espoir et d’enthousiasme pour apprendre et parler une langue différente. »