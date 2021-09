Pourquoi YouTuber Corpse Husband porte-t-il un cache-œil ? 10z viral

Photo via Corpse Mari/YouTube

Alors que beaucoup YouTubers utiliser divers surnoms pour s’identifier en ligne, l’anonymat réel parmi les créateurs est rare. De nombreux créateurs viraux sont plus connus par des tags de joueurs ou des identités en ligne que par leurs vrais noms, mais un peu de fouille révélera rapidement leurs véritables identités.

Les YouTubers totalement anonymes sont rares. Internet va trop loin pour que l’obscurité dure longtemps, ce qui rend les créateurs de contenu comme Corpse Husband – un YouTuber qui télécharge du contenu anonyme depuis des années – extrêmement rare. Malgré cela, et les nombreuses tentatives pour découvrir la véritable identité du créateur populaire, Corpse Husband a réussi à garder son identité IRL et son monde en ligne entièrement séparés.

Cela a, bien sûr, suscité d’innombrables questions sur la vie dans les coulisses du créateur populaire. Son impressionnant suivi sur YouTube – le streamer a accumulé plus de 7,58 millions d’abonnés depuis le lancement de sa chaîne en 2015 – a suscité de nombreuses questions brûlantes sur Corpse Husband au fil des ans.

La plus grande de ces questions concerne de manière prévisible l’identité IRL du streamer. Les gens sont curieux de connaître le vrai nom, l’âge et la carrière de Corpse Husband, et de nombreux téléspectateurs cherchent désespérément à savoir à quoi il ressemble. Sa voix particulièrement grave et son avatar effrayant ont incité les fans à évoquer leurs propres images de Corpse Husband, mais le streamer n’a pas encore délibérément dévoilé son visage ou partagé des détails sur sa vie.

Une autre question qui ronge les fans concerne le cache-œil que Corpse Husband est censé porter. Après la mention d’un cache-œil lors des diffusions en direct, les fans ont commencé à chercher toutes les informations qu’ils pouvaient trouver. À savoir, les gens voulaient savoir si Corpse Husband porte réellement un cache-œil et pourquoi.

D’après plusieurs commentaires de Corpse Husband au fil des ans, il semble qu’il ait porté un cache-œil dans le passé. Qu’il s’agisse ou non d’un ajout constant à sa tenue ou d’un accessoire occasionnel est moins clair, mais dans une diffusion en direct, le créateur a mentionné qu’il «portait un cache-œil depuis des semaines». Il a également noté qu’il portait une sorte de couvre-visage “24h/24 et 7j/7”, selon le Sun, et s’est comparé à Ken Kaneki de Tokyo Ghoul, un personnage souvent appelé “patch sur les yeux” qui est généralement vu avec un masque couvrant son bas du visage.

Cela pourrait signifier que Corpse Husband porte le cache-œil comme accessoire ou qu’il en porte un pour des raisons médicales. Certains fans ont émis l’hypothèse que ce dernier est plus probable, en raison de plusieurs mentions de Corpse Husband de ses batailles contre une maladie chronique. Ces mentions, ainsi que des notes sur la façon dont les écrans lumineux affectent sa vision, ont conduit un certain nombre de fans à théoriser que toute maladie chronique avec laquelle Corpse Husband est aux prises peut contribuer à son besoin de cache-œil.