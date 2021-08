Pourquoi Yvette Nicole Brown a joué “l’arbitre” sur Celebrity Game Face

Brown s’est même surprise de ses prouesses dans les jeux télévisés. “Oh mon Dieu, il y en a un qui implique un gros ballon”, a-t-elle déclaré en riant. “Je ne connais pas le nom technique pour cela, mais j’ai été impressionné par moi-même avec ce match.”

Un défi qu’elle aurait relevé ? Un jeu de manger à base de céréales. “Je suis intolérant au lactose, donc ce n’était bon pour personne”, a ajouté Brown.

Et, elle n’attend pas avec impatience un rematch avec ses collègues concurrents, l’hôte de E!’S Cash at Your Door Jason Biggs et femme Jenny mollen.

“Ils étaient très compétitifs, pas toujours gentils, si je suis honnête”, a déclaré Brown. “Beaucoup de jeu a été joué, mais nous y avons survécu … Je ne sais pas si tout était exactement juste, car j’ai l’impression que nous étions les meilleurs concurrents, prétendument.”