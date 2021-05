Pourquoi Zack Snyder dit qu’il “ ne survivrait pas ” en faisant un film Star Wars

Là où cela devient difficile, c’est lorsque vous prenez un réalisateur avec un point de vue personnel et lui demandez de participer à quelque chose qui ne demande pas cela. Le compagnon cinéaste? Il y en a beaucoup et ils sont bons. J’ai juste un point de vue précis. La leçon que j’ai apprise est qu’il est beaucoup plus facile pour moi, en tant que cinéaste, de créer un monde et de vous y inviter. Au lieu de me dire: «Laissez-moi mettre mon rouage dans votre roue». J’adorerais faire un film Star Wars, j’en sais beaucoup à ce sujet – mais je ne pense pas que j’y survivrais.