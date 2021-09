Pourquoi Zendaya dit qu’elle sera amie avec Timothée Chalamet “Pour la vie”

in

Timothée Chalamet et Zendaya sont plus que de simples co-stars. Après avoir filmé Dune ensemble, ils sont devenus les pom-pom girls chics l’un de l’autre et, selon Zendaya elle-même, vont être “amis pour la vie”.

Lors d’une interview conjointe avec E!’S Daily Pop, la chimie et la connexion du couple n’étaient que trop apparentes, alors qu’ils jaillissaient l’un de l’autre sur les récents moments sur le tapis rouge. “Elle le tue !” Timothée a dit, tandis que Z a dit: “Non, ce gars! Looks personnalisés!” J’ai taquiné, “Des looks personnalisés? Moule corporel!” se référant à sa robe Balmain à couper le souffle, qui a été adaptée au moule exact de son buste pour leur première à la Mostra de Venise le 7 septembre. 3.

Zendaya a déclaré qu’elle s’était « tellement amusée » à filmer le film de science-fiction avec l’alun de Little Women – une fois qu’elles se sont échauffées.

“Immédiatement après avoir été là-bas, j’étais très nerveuse, de toute évidence en travaillant avec ces personnes incroyablement talentueuses, que je respecte”, a révélé l’actrice d’Euphoria. “En entrant, j’étais intimidé. Je me disais : ‘Je veux faire de mon mieux.'”