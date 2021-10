Pourquoi ZM Stock est susceptible de lutter dans un monde post-pandémique

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, plusieurs secteurs se sont mis à l’honneur. En particulier, en raison de l’avènement de la distanciation sociale, les entreprises en ligne ont prospéré. Zoom (NASDAQ :ZM), qui fournit une plate-forme de communication vidéo, a été un grand bénéficiaire de la tendance, provoquant l’essor du stock de ZM.

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

Se négociant à 67 $ vers la fin de 2019. Le titre a grimpé en flèche à 559 $ en octobre 2020. Dernièrement, cependant, le titre ZM a eu tendance à baisser. Actuellement, il se négocie autour de 280 $.

Certains pourraient être tentés d’envisager d’obtenir une exposition au titre après sa correction significative. Cependant, il convient de noter que l’action ZM se négocie toujours à un ratio cours/bénéfice à terme de 57,1.

Pour les entreprises à forte croissance, le ratio P/E n’est peut-être pas le meilleur indicateur de valorisation. Parlons donc du ratio cours/bénéfice/croissance de Zoom (ratio PEG). Selon les estimations moyennes des analystes, la croissance des bénéfices de Zoom Video devrait être en moyenne de 20,8 % au cours des cinq prochaines années. Cela indique que les actions ont un ratio PEG de 2,76, ce qui suggère que l’action ZM est clairement surévaluée.

La fin de la pandémie ?

Il semble que le pire de la pandémie de Covid-19 soit passé.

Le Dr Anthony Fauci estime que «nous pourrions commencer à contrôler la pandémie au printemps». Moderna (NASDAQ :ARNm) Le PDG prédit que la pandémie sera terminée dans un an.

McKinsey’s la recherche indique qu’« une fois qu’un pays a surmonté une vague de cas provoqués par Delta, il peut être en mesure de reprendre la transition vers la normalité ». Tout cela est une bonne nouvelle pour le monde. Selon toute vraisemblance, nous passons d’une pandémie à un virus endémique.

Mais la transition rend les perspectives de Zoom Video plus incertaines. Il n’est donc pas surprenant que les actions de ZM aient tendance à baisser alors même que la société continue d’afficher des résultats financiers sains. Le stock semble refléter la fin de la pandémie.

Recherche d’acquisitions

Un point important à mentionner est que les revenus de Zoom ne s’effondreront probablement pas dans un monde post-pandémique. The Street s’inquiète de la croissance de ses bénéfices après la pandémie, pas de son chiffre d’affaires ou de ses flux de trésorerie.

Je pense que Zoom est susceptible de poursuivre agressivement des acquisitions pour augmenter ses bénéfices. À la fin de son deuxième trimestre, Zoom a déclaré des liquidités et équivalents de 5,1 milliards de dollars.

De plus, la société a généré des flux de trésorerie d’exploitation de 468 millions de dollars pour le trimestre. Zoom est donc sur la bonne voie pour des flux de trésorerie annuels de 2,0 milliards de dollars.

Récemment, Zoom a annoncé la résiliation de son accord de fusion avec avec Cinq9 (NASDAQ :FIVN). C’est un revers à court terme pour l’entreprise.

Cela dit, Zoom dispose de suffisamment de fonds pour poursuivre ses acquisitions qui lui permettront de croître et de se diversifier. Les acquisitions peuvent aider à améliorer le sentiment des investisseurs envers les actions ZM.

Je pense que la diversification géographique stimulerait probablement la croissance du support de Zoom. Au deuxième trimestre, 66,7% de son chiffre d’affaires provenait des Amériques. Cependant, la croissance de son chiffre d’affaires a été plus élevée dans le reste du monde qu’en Amérique. Reste à voir si Zoom pourra augmenter sa part de marché dans les pays émergents.

Le résultat sur ZM Stock

Zoom Video est déjà une machine à cash-flow. Les perspectives de trésorerie de l’entreprise pour les années à venir sont certaines. En fin de compte, cependant, les flux de trésorerie disponibles constituent la base des évaluations des entreprises.

Si Zoom n’est pas en mesure d’accélérer ou de maintenir sa croissance, l’action ZM devrait rester déprimée. Une fois que sa trajectoire de croissance dans un monde post-pandémique deviendra plus certaine, il est probable qu’elle se redressera à nouveau.

Pour l’instant, je resterais à l’écart du stock ZM à l’approche de la fin de la pandémie.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.