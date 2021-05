Pourra-t-il continuer à Cornellà à l’UEC?

Pendant longtemps ils ont été l’Estopa, il y a aussi ceux qui connaissent la commune à travers Jordi Évole, mais s’il y a une «marque» qui a mis la ville de Cornellà sur la carte nationale, européenne et même mondiale ces derniers mois, etIl s’agit sans aucun doute de l’Unió Esportiva Cornellà.

Cette année, l’UEC a fait la une de tous les journaux ayant le plus grand tirage national, y compris le quotidien Sport, après son exploit d’éliminer la meilleure équipe d’Espagne du moment, l’Atlético de Madrid, dans la Copa del Rey. Des titres tels que «Cornellazo», «Cornellada» ou «¡Bombazo! Cornellà élimine l’Atlético », qui a une fois de plus mis le nom de la ville au sommet, en Espagne et en Europe où des médias tels que la BBC, The Sun, Gazzetta dello Sport, Sky Sports, L’Equipe et d’autres en-têtes renommés ont repris le succès de l’équipe catalane. Dans le monde entier également, les grands médias ont fait écho à l’exploit.

Et c’est que l’Unió Esportiva Cornellà est, sans aucun doute, dans le meilleur moment de son histoire. Cette saison, en plus du succès de la Copa del Rey, il vient d’obtenir sa promotion au premier RFEF. Et il l’a fait comme toujours en tirant épique: avec dix joueurs dès la première minute, il a gagné à domicile contre Hercules de Alicante par 1-2 au stade José Rico Pérez. Jusqu’à 8 joueurs de la carrière ont participé à la réalisation de la promotion dans les terres valenciennes.

Considérée par beaucoup comme la troisième équipe de Catalogne par son organisation et son football de base, où elle compte 72 équipes qui nourrissent à la fois la première équipe et d’autres clubs catalans, l’UEC fait face à un défi qui pourrait l’éloigner définitivement de la municipalité de Cornellà. La promotion au premier RFEF est une nouvelle très positive pour le club qui comporte également certaines obligations imposées par la Fédération qui, aujourd’hui, sont pratiquement impossibles à réaliser dans la commune: terrain en gazon naturel obligatoire pour la saison 22/23, un stade d’une capacité minimale de 4.000 spectateurs périmètre pour 23/24 et un investissement plus important dans le club pour le préparer au football professionnel, compte tenu du fait que le soutien institutionnel est nul.

Malgré tout, de l’entité, ils continuent d’essayer d’éviter le changement de lieu car ils savent que ce serait un processus traumatisant à court terme car cela perturbe de nombreux plans, à la fois du club et des joueurs de tous âges. Les racines sont plantées dans la ville depuis de nombreuses années et devoir déménager n’est pas le cadre idéal pour personne. Cependant, depuis quelques semaines, le pessimisme de pouvoir rester à Cornellà s’est installé dans l’entité. En ne disposant pas d’un stade conforme aux règles de la Fédération et en l’absence de soutien institutionnel, ils ne voient pas d’autre solution à court terme qui puisse maintenir la trajectoire ascendante et la croissance du club.

Alors que d’autres clubs du l’environnement bénéficient du soutien de toutes sortes d’administrations locales pour les clubs de ses communes, à Cornellà, le club n’a pas eu le soutien du conseil municipal bien qu’il soit l’un des moteurs les plus importants du football de base en Catalogne. Pour cette raison, comme le Sport l’a appris, Des contacts ont déjà été initiés avec des communes voisines qui se sont montrées plus ouvertes à aider l’institution et ravies de pouvoir en devenir le nouveau siège.

Quoi qu’il en soit, l’UE Cornellà sera l’année prochaine dans la Primera RFEF récemment publiée dans le but de s’imposer en tant que club professionnel à court terme. Les résultats et ses retombées le soutiennent: ils ont récemment lancé une campagne pour que les fans créent le kit pour l’année prochaine et ont reçu une cinquantaine de propositions et près de deux mille votes pour choisir le gagnant. Tout un endossement qui présage que, ici ou là, l’UEC est plus vivante que jamais.