Pourrai-je exécuter des programmes Windows 10 et d’autres questions clés du nouveau Windows 11 | La technologie

Windows 11 soulève de nombreuses questions avant son atterrissage officiel, mais certaines des plus importantes commencent à être résolues.

La semaine dernière, l’annonce officielle de Windows 11 a finalement été faite par Microsoft. Il y avait eu de nombreuses rumeurs à ce sujet et il y avait de nombreuses informations possibles sur le système d’exploitation, mais la confirmation manquait et résolvait certaines des grandes questions. Désormais, alors que la mise à jour arrive sur nos ordinateurs, nous pouvons résoudre une multitude de doutes.

Pour le moment, on s’attend à ce que plus tard cette année, ils commenceront à passer à Windows 11 Ordinateurs Windows 10, ou du moins la plupart d’entre eux. Cette mise à jour sera gratuite et nous avons déjà parlé à plusieurs reprises des exigences qui seront requises lors de l’installation. Mais il y a quelques autres questions de différents utilisateurs.

L’un d’eux est qu’adviendra-t-il des ordinateurs qui ne passent pas à Windows 11. Pour l’instant, ne vous inquiétez pas : Microsoft a confirmé qu’il continuerait à prendre en charge Windows 10 jusqu’en octobre 2025.

Quant à ceux qui font le saut vers Windows 11, il y a aussi les des doutes quant à savoir s’ils peuvent continuer à utiliser les mêmes programmes. En principe, rien ne va dans le sens inverse et, comme indiqué dans How-To Geek, “Windows 11 peut exécuter les mêmes applications que Windows 10”. De plus, il y aura un effort pour améliorer la compatibilité et vous aurez également la possibilité d’installer des applications Android.

Est-ce que quelque chose va se perdre avec Windows 11 ? Oui, bien que plutôt des changements seront apportés qui éclipseront certaines options. Par exemple, la barre des tâches Windows ne peut être placée qu’en bas et le menu Démarrer réduira les boutons disponibles. Mais si vous voulez savoir tout ce qui sera supprimé de Windows 11, Microsoft a publié une liste.

Mais quelque chose sera gagné, quoi? À ce sujet, en plus d’une approche de conception différente plus polyvalente qui change divers aspects, il y a un facteur que de nombreux utilisateurs apprécieront : il y aura une grosse mise à jour par an, pas deux, et en général les changements seront 40 % plus petits.

De plus, vous aurez également Microsoft Teams épinglé à la barre des tâches pour faciliter la communication entre les personnes, ce qui pourrait être controversé, et il y a l’option dont nous avons discuté avant d’installer des applications Android.

Mais beaucoup plus de nouvelles sont attendues, même si pour le moment nous n’avons pas tous les détails et ils seront découverts à l’approche de la grande mise à jour de Windows 11. Il y a une grande curiosité à essayer ce nouveau système d’exploitation, bien que alors nous pouvons résoudre la grande question : cela vaut-il la peine de passer de Windows 10 à Windows 11 ?