pourrait être la solution au cancer

06/12/2021 à 13:12 CET

Moitié animal, moitié robot. L’avenir est ici. Après avoir « construit » des machines vivantes à partir de cellules embryonnaires de grenouilles, un groupe de scientifiques a créé les premiers « biobots ». Des robots vivants, capables de se reproduire comme jamais auparavant dans le monde animal ou végétal. Cette nouvelle forme d’auto-réplication biologique représente une avancée prometteuse pour la médecine régénérative. Cela pourrait même être la solution au cancer et au vieillissement.

Les ‘xénobots’, créés grâce à la réutilisation de cellules vivantes obtenues à partir d’embryons de grenouille à griffes d’Afrique (Xenopus laevis), ont été conçu sur un superordinateur à partir de blocs de construction biologiques spécifique basé sur un algorithme évolutif.

Ces biobots, créés par un groupe de jeunes chercheurs américains, avaient déjà été « présentés » en public en 2020. À l’époque, ils mesuraient un millimètre de long et étaient capable de se déplacer vers une cible marquée, de soulever une charge utile ou de s’auto-cicatriser après une coupe.

« Ce ne sont ni des robots traditionnels ni une espèce animale déjà connue, mais une nouvelle classe d’artefact, un organisme vivant et programmable& rdquor;, puis Joshua Bongard, l’un des responsables de la recherche et expert en robotique et informatique à l’Université du Vermont (UVM), a souligné.

C’était la première fois que des machines entièrement biologiques étaient conçues à partir de zéro. Applications pratiques? Ils pourraient être utilisés pour fournir des médicaments, nettoyer des déchets toxiques ou encore collecter des microplastiques dans les océans, s’aventurèrent les scientifiques.

Mais maintenant, une étape supplémentaire a été franchie. Une étape gigantesque. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue PNAS, des scientifiques viennent de présenter les premiers robots vivants auto-répliquants de l’histoire, grâce à la découverte d’une nouvelle forme de reproduction biologique.

Conçu par ordinateur et assemblé à la main

Conçu par ordinateur et assemblé à la mainLes chercheurs ont extrait des cellules de peau non génétiquement modifiées de têtards de Xenopus et les ont incubés pour produire des organismes multicellulaires mobiles recouverts de cils (structures cellulaires semblables à des cils).

Conçu par ordinateur et assemblé à la main dans des formes de corps jamais vues auparavantCes organismes peuvent nager dans une boîte de Pétri, trouver des cellules individuelles et en collecter des centaines, et collecter des « bébés » xénobots dans leur bouche sous la forme de Pac-Man.

Environ cinq jours plus tard, ils deviennent nouveaux machines sous tension, qui peut être observé et déplacé de la même manière. À leur tour, ils trouvent des cellules et construisent des copies d’eux-mêmes, encore et encore.

« Avec le bon design, ces robots vivants se répliquer spontanément& rdquor;, déclare Joshua Bongard, informaticien et expert en robotique à l’UVM, qui a codirigé les travaux.

Les cellules embryonnaires de grenouille utilisées pour créer les xénobots étaient destinées à devenir de la peau. Situés à l’extérieur du têtard, leur fonction était d’éloigner les agents pathogènes et de redistribuer le mucus. Mais les chercheurs les placent dans un tout autre contexte complètement nouveau.

« Nous leur avons donné l’opportunité de réimaginer leur multicellularité », explique Michael Levin, professeur de biologie et directeur du Allen Discovery Center de l’Université Tufts et co-responsable des travaux. Et ce qu’ils ‘imaginaient’ était quelque chose de très différent de la peau.

Ces cellules ont le génome d’une grenouille, mais libérées de la transformation en têtards, elles utilisent leur intelligence collective, leur plasticité, pour faire quelque chose d’étonnant. C’est 100 % d’ADN de grenouille, mais ce n’est pas de la grenouille », ajoute Levin. Jamais auparavant un tel mode de reproduction n’avait été observé chez un animal ou une plante.

En fait, ils se répliquent dans un « très différent & rdquor; tout comme ces amphibiens, explique Sam Kriegman, auteur principal de l’étude.

Un design à la Pac-Man

Un design à la Pac-ManÀ lui seul, l’ancêtre du xénobot, composé d’environ 3 000 cellules, prend la forme d’une sphère. « Ces (cellules) peuvent « faire » des enfants, mais le système s’éteint ensuite normalement. Il est en fait très difficile de faire fonctionner le système, » révèle Kriegman.

Grâce à un programme d’intelligence artificielle, un algorithme évolutif a testé des milliards de formes corporelles en simulation (triangles, carrés, pyramides, étoiles de mer, etc.)

« Nous avons demandé au supercalculateur UVM de déterminer comment ajuster la forme des parents initiaux, et il est arrivé à des conceptions étranges après des mois de travail, dont une qui ressemblait à Pac-Man & rdquor; », se souvient Sam Kriegman de l’Allen. Centre à Tufts.

Bien que les chercheurs aient été intrigués par la forme de la bouche – peu intuitive, petite et unique – ils ont envoyé les résultats à Douglas Blackiston, un scientifique principal de l’Université Tufts qui a rassemblé les «parents» du xénobot en forme de Pac-Man et développé le partie de la nouvelle étude. À partir de là, les biobots ont créé des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants et des arrière-arrière-petits-enfants, augmentant le nombre de générations.

La création de ces machines vivantes implique d’approfondir la compréhension de la réplication : « Le monde et les technologies évoluent rapidement. Il est important, pour la société dans son ensemble, que nous étudiions et comprenions comment & rdquor; fonctionne, précise Bongard.

La solution au cancer et au vieillissement ?

La solution au cancer et au vieillissement ?Selon les scientifiques, cette recherche est prometteuse pour la médecine régénérative. Mais ces robots vivants pourraient également conduire à des avancées spectaculaires dans d’autres domaines.

« Si nous savions comment dire à des groupes de cellules de faire ce que nous voulons qu’ils fassent, ce serait la solution aux blessures traumatiques, aux malformations congénitales, au cancer et au vieillissement.& rdquor;, souligne Levin, pour qui ces problèmes existent car on ne sait pas encore prédire et contrôler quels groupes de cellules vont se construire. « Les xénobots sont une nouvelle plateforme pour nous apprendre & rdquor ;, conclut-il.

Ces machines vivantes de taille millimétrique, entièrement créées en laboratoire, facilement éteintes et examinées par des experts, deviennent le système idéal pour étudier les systèmes auto-répliquants.

« Nous avons un impératif moral de comprendre les conditions dans lesquelles nous pouvons le contrôler, le diriger, l’éteindre ou l’exagérer », soulignent les auteurs, évoquant l’auto-réplication.

Un autre « avantage » de ces robots est qu’ils sont, entièrement biodégradable: quand ils ont terminé leur travail après environ sept jours, ils se transforment en cellules mortes de la peau.

Les xénobots sont en route pour aider à déchiffrer le « code morphogénétique & rdquor;, qui donne un aperçu approfondi de la façon dont les organismes sont organisés et comment ils calculent et stockent les informations en fonction de leur histoire et de l’environnement.

Étude de référence : https://www.pnas.org/content/118/49/e2112672118

Photo principale : PNAS