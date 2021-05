Pourriez-vous passer un an sans Internet?

Nous vivons à une époque où Internet et la technologie occupent une grande partie de notre temps et il serait presque impensable de passer une journée sans se connecter au réseau, beaucoup moins 365 jours. Les nouvelles technologies sont tellement intégrées à notre mode de vie que nous ne pourrions pas concevoir une vie sans chercher d’informations sur le net, connectez-vous à notre réseau social préféré ou lisez l’actualité de chaque jour.

Nous pouvons imaginer cela comme une expérience presque impossible, et plus encore si nous pensons à la dernière année que nous avons passée avec la pandémie de coronavirus affectant la planète entière et avec une grande partie de notre temps à la maison.

Mais il semble que certains chercheurs aient voulu faire le test. C’est le cas du professeur canadien, Aaron Rosenberg, qui vient de terminer son expérience d’être une année entière sans Internet.

Un défi difficile

Il y a un an, Rosenberg a promis de passer les douze prochains mois sans se connecter à Internet. Selon le professeur, cela a commencé avec beaucoup d’enthousiasme et d’enthousiasme, mais ensuite tout était un peu plus difficile, comme il l’a rapporté il y a quelques jours pour le New York Times.

Son objectif était de montrer qu’il est possible de vivre sans Internet ou du moins de le faire de manière plus soutenue et de ne pas tant dépendre du grand réseau de réseaux. La première chose qu’il a faite a été d’éliminer de sa vie le téléphone portable et l’ordinateur avec accès Internet.

De plus, il ne voulait pas non plus avoir accès à ses proches. Mais personne ne pensait qu’une pandémie nous obligerait à être plus enfermés que jamais et dépendent des nouvelles technologies pour pouvoir voir nos proches ou avoir un minimum de loisirs dans nos vies. Dans les deux mois suivant le début, le coronavirus est arrivé.

Eh bien, Rosenberg a fait face à la pandémie sans accès mobile, informatique et Internet, s’isolant ainsi encore plus du monde. Malgré cela, le professeur a assuré qu’il était heureux de ne pas avoir eu accès à toute l’immense désinformation qui a circulé sur la pandémie au cours de cette dernière année.

Ce qu’il a fait le plus au cours de cette année a été de se concentrer sur la recherche et son travail et en est venu à sentir qu’il appréciait davantage ce qu’il faisait à tout moment. Il s’est consacré à la peinture, à la lecture et à l’écriture de lettres pour maintenir un contact avec ses proches.

Bien sûr, il a admis qu’une fois, il a dû ne pas relever son défi: avec l’inscription à l’Université. Le 1 janvier 2021, Aaron Rosenberg Il est retourné dans le monde virtuel totalement rafraîchi, bien que lorsqu’il a allumé l’ordinateur pour la première fois, il a admis l’avoir éteint au bout de cinq minutes et être allé se promener.