Poursuite: les investisseurs parient gros sur le traitement potentiel du COVID-19 par la société de Washington en tant que PDG encaissé

Les investisseurs d’une start-up biotechnologique développant un traitement COVID-19 affirment que les dirigeants de l’entreprise ont encaissé alors que les cours des actions ont bondi lors d’une campagne éclair pour un médicament qui n’a pas encore montré de valeur en tant que médicament contre les coronavirus.

CytoDyn, une société de 19 ans basée à Vancouver, Washington, a vu son cours monter en flèche après que la société a annoncé au début de la pandémie que son médicament, le leronlimab, subirait des essais pour être utilisé comme traitement COVID-19. Les mois qui ont suivi ont vu des rumeurs – fausses, il s’est avéré – faire surface selon lesquelles le médicament était envisagé pour l’opération Warp Speed, le gouvernement américain faisant pression pour accélérer les traitements et les vaccins contre le COVID-19.

Nader Pourhassan, PDG de CytoDyn. (Photo CytoDyn)

Les actions de CytoDyn s’échangeaient généralement pour moins d’un dollar jusqu’à la pandémie. Le battage médiatique l’a vu monter en flèche à 10,01 $ par action le 30 juin, puis chuter à près de 2 $, les tests n’ayant pas réussi à montrer que le leronlimab fonctionnait réellement comme un traitement COVID-19.

Dans des poursuites intentées devant le tribunal fédéral de Seattle, certains actionnaires affirment maintenant qu’ils ont été induits en erreur sur les perspectives de leronlimab en tant que traitement COVID-19 et que les dirigeants de CytoDyn, dont le PDG Nader Pourhassan, ont vendu des millions d’actions pendant la flambée du cours des actions.

«Après le pivot de CytoDyn vers l’hyping leronlimab comme traitement du COVID-19, le cours de l’action de CytoDyn a augmenté de façon exponentielle», ont déclaré les avocats d’un actionnaire dans des documents judiciaires. «Alors que le cours de l’action de CytoDyn a été suffisamment gonflé par le battage médiatique de la cure COVID-19, [Pourhassan and others] jeté des millions d’actions à des prix artificiellement gonflés. »

Invité à répondre aux allégations, Arian Colachis, avocat général de CytoDyn, a déclaré que «les réclamations n’étaient pas fondées et que la société avait l’intention de se défendre vigoureusement». La société n’a pas encore répondu de manière substantielle au tribunal.

Une déclaration de la Food and Drug Administration publiée le 17 mai a encore alimenté le mécontentement des actionnaires. La FDA a noté qu’à la suite de deux petits essais cliniques sur le leronlimab, «il est devenu clair que les données actuellement disponibles ne soutiennent pas le bénéfice clinique du leronlimab pour le traitement du COVID-19».

Répondant aux questions des investisseurs le lendemain, Pourhassan a défendu la FDA – plusieurs investisseurs semblaient contester la déclaration du régulateur – et CytoDyn, notant que la société espérait commencer des essais de médicaments liés au COVID-19 au Brésil, aux Philippines et en Inde dans un effort. pour obtenir une autorisation d’urgence pour l’utilisation du médicament. La société entreprend également un «essai exploratoire» de 50 personnes sur l’utilisation du leronlimab dans le traitement du COVID «long-courrier».

«Les actionnaires sont peut-être contrariés parce que le moment choisi n’est pas ce qu’ils aimeraient, et je m’excuse», a déclaré Pourhassan lors de la conférence téléphonique du 18 mai. «Mais nous faisons tout ce que nous pouvons pour passer au niveau suivant aussi vite que possible.»

Fondé en 2002, le seul produit de CytoDyn est le leronlimab, un anticorps destiné à empêcher les virus et l’ADN dangereux de pénétrer dans les cellules qui n’ont pas encore reçu l’approbation de la FDA.

Alors que le médicament est testé comme traitement du cancer et de plusieurs infections virales, il a le plus souvent attiré l’attention en tant que traitement du VIH, une publicité qui a vu Pourhassan rejoindre l’acteur séropositif Charlie Sheen au Dr.Oz Show pour promouvoir le médicament en 2016.

Le PDG de CytoDyn Nader Pourhassan (à l’extrême droite) et l’acteur Charlie Sheen sont apparus dans l’émission Dr.Oz en 2016.

CytoDyn, comme toute startup de biotechnologie qui développe encore son produit, n’a pratiquement aucun revenu. Au cours de son dernier exercice complet, qui s’est terminé le 31 mai 2020, la société a perdu 124,4 millions de dollars, 68,2 millions de dollars de plus que l’année précédente, selon des documents déposés auprès de la Securities and Exchanges Commission. Des pertes supplémentaires devraient se poursuivre à moins que leronlimab ne reçoive l’approbation réglementaire.

Pour couvrir ces dépenses, CytoDyn a vendu des actions sur un marché de titres de gré à gré tout en contractant des dettes. Jusqu’à récemment, ces actions se vendaient rarement plus de 1 dollar et une fois vendues 5 cents par action en février 2019.

S’il y a un échec ici, c’est mon échec.

Le coronavirus a changé cela. Peu de temps après le début de la pandémie, CytoDyn a «fait volte-face», ont déclaré les avocats des actionnaires poursuivant actuellement CytoDyn dans des documents judiciaires, et a commencé à «vanter de manière agressive le leronlimab comme traitement du COVID-19». La société a annoncé son utilisation comme traitement COVID-19 «pour faire monter le cours de l’action de CytoDyn pendant que les dirigeants vendaient agressivement des actions», ont poursuivi les avocats.

Dans un communiqué de presse de mars 2020, la société a vanté les résultats du test qui a vu le leronlimab administré à sept patients COVID-19 à New York. Pourhassan s’est décrit comme «très optimiste que le leronlimab puisse aider à réduire le taux de mortalité chez les patients COVID-19», tandis que le Dr Jacob Lalezari, alors médecin-chef par intérim de CytoDyn, a fait une note similaire.

«Ces résultats préliminaires donnent l’espoir que le leronlimab puisse aider les patients hospitalisés atteints de COVID-19 à se remettre de l’inflammation pulmonaire qui entraîne la mortalité et le besoin de ventilateurs», a déclaré Lalezari dans cette déclaration.

L’annonce a fait de CytoDyn une action chaude, devenant l’action la plus négociée sur la bourse à laquelle elle est cotée pour juin 2020, le mois où son prix a dépassé 10 $ l’action.

En août, la société a annoncé qu’elle sollicitait une autorisation d’utilisation d’urgence du leronlimab auprès des autorités médicales des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Union européenne, des Philippines et du Mexique. L’annonce comprenait des allégations selon lesquelles le médicament était envisagé pour le traitement du COVID-19 faible à modéré et pour les «long-courriers». Pourhassan l’a décrit comme «une période très excitante de l’entreprise», et un conseiller de l’entreprise s’est assis pour une entrevue avec l’animateur de télévision Dr Drew Pinsky.

Le boom de CytoDyn a commencé à s’estomper peu de temps après cette interview du 20 août. Six jours plus tard, le Wall Street Journal a rapporté que leronlimab ne ferait pas partie de l’opération Warp Speed. Les dirigeants de l’entreprise ont rapidement reconnu qu’ils n’avaient pas formellement demandé l’autorisation de la FDA pour l’utilisation du leronlimab dans le traitement du COVID-19.

Pendant le blitz de relations publiques, Pourhassan et Michael Mulholland, qui était alors directeur financier de CytoDyn, ont jeté des millions d’actions, affirment les avocats des actionnaires.

Cours de l’action de CytoDyn au cours de la dernière année.

Le 30 avril 2020, après avoir exercé des options d’achat de millions d’actions CytoDyn à des prix inférieurs à 1 dollar par action, Pourhassan a vendu plus de 4,8 millions d’actions CytoDyn, 85% des actions qu’il détenait, selon les poursuites. Le produit total était de plus de 15,7 millions de dollars. Des mois plus tard, fin décembre, Mulholland aurait vendu 1,8 million d’actions pour plus de 10,2 millions de dollars.

Les avocats des actionnaires affirment également que CytoDyn a émis des actions à un courtier en valeurs mobilières non enregistré au cours des premiers jours de la flambée du cours des actions. Le courtier a ensuite vendu les actions à profit, ce qui, selon les avocats de l’actionnaire, a enfreint les lois fédérales sur les valeurs mobilières. La Securities and Exchanges Commission a poursuivi ce prêteur début septembre, faisant des réclamations sans rapport avec CytoDyn.

Le 8 mars de cette année, après que CytoDyn a divulgué les résultats d’une étude concluant que le leronlimab n’avait pas réduit de manière mesurable le taux de mortalité chez les patients atteints de COVID-19, le prix de son action était tombé à moins de 3 $.

Alors que CytoDyn continue de négocier à plus du double de sa norme pré-pandémique, les investisseurs récents affirment avoir perdu des centaines de milliers de dollars chacun et semblent prêts à intenter un recours collectif contre CytoDyn, Pourhassan et Mulholland.

Deux poursuites intentées ce printemps devant le tribunal de district américain de Seattle sont en cours de consolidation en une seule action, et sept actionnaires ont indiqué qu’ils poursuivraient leurs réclamations. Ce nombre augmentera certainement une fois que le tribunal désignera un cabinet d’avocats principal pour représenter les plaignants; plusieurs des plus grandes sociétés de recours collectif du pays recherchent déjà le poste, et le tribunal devrait en choisir un au début de juin. Le tribunal devrait alors décider si un recours collectif peut être intenté.

Face à cette pression juridique, Pourhassan, à l’appel des investisseurs, a encouragé la patience tout en avertissant les actionnaires de ne pas dénigrer la FDA. Il a déclaré que CytoDyn continuerait d’essayer de faire participer le leronlimab à des essais à l’étranger.

«Nous voulons qu’ils se dépêchent et sauvent la vie des patients avec le leronlimab, si cela est possible. Si le leronlimab peut vraiment faire ça. Nous ne savons pas », a déclaré Pourhassan lors de l’appel du 18 mai.

Interrogé sur la déclaration de la FDA, Pourhassan a refusé de blâmer les régulateurs.

«S’il y a un échec ici, dit-il, c’est mon échec.

