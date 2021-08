Poursuivez les B****** !

(John Hinderaker)

L’Upper Midwest Law Center, dont je siège au conseil d’administration, a obtenu une publicité nationale et même internationale lorsqu’il a annoncé il y a une semaine qu’il poursuivait quatre affaires généralement liées à la théorie critique de la race, dans les secteurs public et privé. Vendredi, l’UMLC a déposé une plainte contre le district scolaire indépendant 194, qui couvre Lakeville, Minnesota, et le surintendant des écoles de ce district.

Les écoles de Lakeville ont installé des affiches «Black Lives Matter» dans leurs bâtiments, ce qui a conduit les élèves et les parents à demander qu’ils affichent également des affiches «All Lives Matter» et «Blue Lives Matter». Le district scolaire a refusé en disant :

“[ISD 194] n’approuve pas All Lives Matter ou Blue Lives Matter

des affiches dans les salles de classe ou d’autres zones de l’école, et les enseignants/le personnel de l’école ne sont pas autorisés à porter des chemises avec ces dictons à l’école ; » et « les devises All Lives Matter et Blue Lives Matter ont été créées spécifiquement en opposition à Black Lives Matter » et que ces messages « ne tiennent pas compte de la lutte que les élèves noirs ont affrontée dans nos bâtiments scolaires et à laquelle les individus noirs sont confrontés dans notre société dans son ensemble. . “

Cela semble être un cas clair de discrimination de point de vue par le district scolaire, en violation du premier amendement. Normalement, je m’attendrais à ce qu’une agence gouvernementale confrontée à un procès sans espoir jette l’éponge, mais l’engagement envers la théorie critique de la race dans le syndicat des enseignants du Minnesota, qui domine la plupart des conseils d’éducation, est profond, alors peut-être que le district le combattra.

La bataille actuelle sur la théorie de la race critique est une lutte pour l’avenir de notre pays. Si la théorie critique de la race l’emporte, l’Amérique que nous avons connue et aimée est finie. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Dans cette guerre, l’activisme à la base est essentiel. Les parents doivent garder un œil sur ce qui se passe dans les classes de leurs enfants, et les Américains normaux doivent commencer à prêter attention aux élections des conseils scolaires plutôt que de les laisser au contrôle de syndicats d’enseignants corrompus. Et, en plus de l’activisme à la base, des litiges sont nécessaires pour faire respecter les droits constitutionnels des parents et des élèves. C’est là qu’interviennent les cabinets d’avocats d’intérêt public comme l’Upper Midwest Law Center.

Voici la plainte dans l’affaire du district scolaire de Lakeville :

