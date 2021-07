E-mail récent d’Amazon aux clients déclarant la fin de l’arbitrage exécutoire.

Pour une grande déclaration d’entreprise, c’était relativement bref. Et aussi court que soit l’e-mail, il peut se résumer en trois mots simples : Alors poursuivez-nous.

Lorsqu’Amazon a récemment déclaré qu’il abandonnait l’arbitrage exécutoire comme méthode de règlement des litiges clients – et, ce faisant, informait en fait des millions de personnes d’une clause d’arbitrage qu’ils ne savaient pas avoir accepté en premier lieu – une grande partie des l’industrie de la technologie a pris note.

En tant qu’inoculation légale contre les poursuites judiciaires, les clauses d’arbitrage cachées sont devenues une norme de l’industrie dans des produits allant de la musique téléchargée aux iPhones en passant par les billets de concert. L’emploi aussi. Mais Amazon a décidé d’arrêter soudainement et de simplement laisser les clients mécontents les poursuivre en justice.

Voyons pourquoi.

Que disait réellement l’e-mail ?

Il y a une capture d’écran de l’e-mail réel ci-dessus. La plupart des clients d’Amazon, sinon tous, ont reçu une note comme celle-ci au cours du mois dernier. Notez les conditions d’utilisation en hyperlien. Plus à ce sujet plus tard.

Qu’est-ce que l’arbitrage exécutoire?

En dehors du système judiciaire, l’arbitrage exécutoire est peut-être le concept de règlement des différends le plus populaire de l’histoire des États-Unis. L’American Bar Association le définit largement comme «un processus privé dans lequel les parties au différend conviennent qu’une ou plusieurs personnes peuvent prendre une décision concernant le différend après avoir reçu des preuves et entendu des arguments».

Ce n’est pas la même chose que la médiation; un arbitre neutre a l’autorité d’un juge pour rendre une décision exécutoire. Le processus ressemble à un procès avec des déclarations et des preuves, mais plus rationalisé. Et les règles de preuve ne sont pas nécessairement aussi strictes qu’un tribunal étatique pourrait l’exiger.

Qu’est-ce que cela signifie lorsque j’achète un produit ?

Lorsqu’une personne achète un téléphone portable, par exemple, les petits caractères qui accompagnent ce téléphone contiennent très probablement une section qui empêche les poursuites en forçant le client à utiliser un arbitre neutre pour régler les différends. Le fait d’acheter un téléphone à cette société signifie que le client a également accepté cet accord. Beaucoup de gens ne le savent pas jusqu’à ce qu’ils se retrouvent dans un différend avec cette entreprise.

Pourquoi Amazon – et d’autres sociétés – ont-ils adopté des normes d’arbitrage pour le règlement des différends ?

Deux raisons principales : le coût et la facilité. L’utilisation de l’arbitrage exécutoire remonte à plus de 100 ans, mais à des fins pratiques, l’utilisation moderne a vraiment commencé dans les années 1980 et 1990 lorsque la Cour suprême des États-Unis a élargi la loi fédérale sur l’arbitrage. Cette série de décisions a donné aux grandes entreprises un pouvoir considérable pour forcer les différends entre employés et clients à entrer dans le processus d’arbitrage et à éviter les dépenses et l’imprévisibilité des tribunaux étatiques et fédéraux.

En termes simples, le coût d’aller à l’arbitrage est moins coûteux et généralement plus prévisible pour les entreprises que la préparation d’un tribunal. De plus, il est souvent privé et secret, ce qui maintient le public acheteur au courant des problèmes. Enfin, le langage peut contrecarrer les recours collectifs.

Au cours des 15 dernières années, l’utilisation de clauses d’arbitrage contraignantes pour une myriade de produits a explosé, en particulier lorsque le commerce se déplaçait de plus en plus entre les États, l’international et en ligne. Vous voulez une preuve ? Vérifiez simplement les « Conditions d’utilisation » ou les « Conditions d’utilisation » sur pratiquement n’importe quel site d’achat en ligne. Typiquement, c’est là que se cache le langage d’arbitrage contraignant.

L’expansion rapide de l’arbitrage exécutoire a alarmé les défenseurs des consommateurs.

OK, alors pourquoi Amazon s’est-il éloigné de ce processus après des décennies d’utilisation ?

Les représentants d’Amazon n’en ont pas beaucoup parlé. Ou pas du tout. La société n’a pas répondu à la demande de . sur ce sujet.

Mais il y a eu beaucoup de spéculations éclairées par des experts juridiques. Le New York Times a rapporté que l’entreprise faisait face à 75 000 demandes d’arbitrage affirmant que ses appareils Alexa enregistraient les clients « sans leur consentement ».

Alors qu’Amazon a nié les réclamations, l’arbitrage de tant de différends peut devenir plus coûteux que des poursuites judiciaires. Et dans ce cas, les milliers de réclamations n’étaient pas une coïncidence. Ces dernières années, les cabinets d’avocats en droit de la consommation ont déposé des milliers de demandes similaires pour retourner le processus d’arbitrage contre les entreprises qui l’ont mandaté. Uber a enduré de tels efforts, a noté le Wall Street Journal. Il en va de même pour Intuit, le fabricant de TurboTax. Cela signifie que les entreprises qui ont mandaté l’arbitrage doivent désormais le payer en masse.

Exemple concret : lorsque le cabinet d’avocats Keller Lenkner a intenté une action contre DoorDash au nom de 5 000 conducteurs qui étaient « improprement classés en tant qu’entrepreneurs », la société de livraison a tenté de se soustraire à sa propre clause d’arbitrage obligatoire en échange d’une chance de régler le l’affaire en tant que recours collectif devant un tribunal fédéral.

Où va-t-il d’ici ?

Grande question. Les équipes juridiques de nombreuses entreprises vont surveiller de près comment cela se passe pour Amazon. Alors que les avocats des consommateurs sont devenus plus intelligents et agressifs pour retourner les clauses d’arbitrage contraignantes des entreprises contre eux, certaines entreprises comme Amazon préféreraient tenter leur chance devant les tribunaux. L’idée est que la plupart des gens ne voudront pas engager un avocat pour résoudre une petite réclamation. Et que la plupart des litiges ne se transformeront pas en un recours collectif coûteux.