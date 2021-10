Poursuivre l’élan de Poshan Maah pour les enfants SAM – Et ensuite ?

Une carte de santé pour chaque enfant MAS/MAM doit être préparée, indiquant l’état de santé et nutritionnel d’un tel enfant.

Depuis 2018, chaque année, l’Inde célèbre le mois de septembre sous le nom de POSHAN Maah. Il aide à élever la conversation, la conscience et la visibilité sur l’alimentation et la nutrition. Il est encourageant de voir que les ministères concernés ont exprimé leur engagement envers l’objectif de Poshan Maah et les activités prévues pour mettre la nutrition au centre de leurs priorités structurelles et programmatiques.

Cette année, le ministère du Développement de la femme et de l’enfant avait prévu une série d’activités avec quatre thèmes hebdomadaires pendant Poshan Maah dans le cadre de « Azadi ka Amrit Mahotsav » ; qui comprenait « l’identification des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère (MAS) et la distribution d’aliments nutritifs » comme l’un des thèmes. Le 4ème Rashtriya Poshan Maah visait à assurer une sensibilisation rapide et intensive pour mobiliser les communautés et encourager la participation des gens pour lutter contre la malnutrition chez les jeunes enfants et les femmes et pour assurer une bonne santé et nutrition pour tous. C’est important car la crise sociale et économique a été déclenchée par la pandémie de COVID-19, posant ainsi de graves risques pour l’état nutritionnel des jeunes enfants. L’augmentation attendue de la malnutrition infantile, y compris l’émaciation, en raison de la forte baisse des revenus des ménages, des changements dans la disponibilité et l’abordabilité des aliments nutritifs et des interruptions des services de santé, de nutrition et de protection sociale est particulièrement préoccupante. Une étude de modélisation des effets indirects de la pandémie de COVID-19 a indiqué une augmentation de la prévalence de l’émaciation pour représenter 18 à 23 % des décès d’enfants supplémentaires. L’Inde à elle seule pourrait voir soixante mille décès d’enfants supplémentaires (cela peut représenter environ trois lakhs dans le pire des cas) en six mois. Une estimation de 9 27 606 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère de six mois à six ans a été identifiée dans tout le pays jusqu’en novembre 2020, sur la base de la requête RTI à laquelle le ministère de la Femme et du Développement de l’enfant a répondu. Journée Village Santé Assainissement et Nutrition,

En réponse à la situation, un élan et un intérêt sans précédent parmi de nombreux États et districts pendant Poshan Maah ont été orientés vers l’identification des enfants atteints de MAS et l’exploration des opportunités de renforcement des éléments de soins de MAS dans le programme gouvernemental existant. La priorisation d’un effort pour l’identification et l’orientation précoces de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants est un effort bien apprécié qui pourrait fournir une orientation spécifique pour l’identification et la gestion précoces de ces enfants tout en minimisant le risque de développer des complications médicales. Cependant, depuis mars 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, les ICDS et les services de santé réguliers ont été sévèrement limités. Les soins optimaux pour les enfants, en particulier ceux qui souffrent de malnutrition, ont été perturbés.

Bien que l’identification précoce des enfants souffrant de MAS pendant Poshan maah soit importante, assurer la continuité des services et de la gestion dans la communauté pour les enfants identifiés comme MAS ou MAM n’est pas négociable. Suite à la célébration de Poshan Maah et à l’identification de ces enfants SAM, il est important de fournir un ensemble de services et d’aliments riches en nutriments pour soutenir le rétablissement et la croissance de l’enfant SAM. L’ensemble de services essentiels pour la MAS comprend – (i) l’évaluation des complications médicales (ii) les médicaments et la supplémentation – antibiotiques, déparasitage, IFA, vitamines (iii) des conseils interpersonnels sur l’alimentation, l’hygiène, l’assainissement et l’accès aux services essentiels de santé et de nutrition ( iv) suivi – suivi régulier de la croissance et suivi des progrès (v) orientation pour complications médicales (vi) soutien nutritionnel par le biais d’aliments nutritifs.

Ces services peuvent être facilement fournis aux enfants SAM plus près de chez eux grâce aux systèmes de santé existants et à l’ICDS. Avec cette modalité de prestation de services, la majorité des enfants émaciés peuvent à la fois être identifiés et traités par les travailleurs de première ligne et les enfants SAM qui ont des complications médicales et ont besoin de soins cliniques spécialisés peuvent être référés en temps opportun vers un traitement hospitalier. La Journée Villageoise d’Assainissement et de Nutrition (VHSND) peut être utilisée pour l’évaluation médicale de l’enfant MAS et la fourniture des médicaments et suppléments nécessaires par l’ANM. De plus, les enfants atteints de MAS et de MAM doivent recevoir des aliments nutritifs appropriés qui répondent aux besoins des enfants souffrant d’émaciation par le biais des systèmes ICDS. Ceux-ci pourraient inclure la ration à emporter enrichie/fortifiée/augmentée adaptée aux enfants souffrant d’émaciation. Les mères et les gardiens doivent recevoir des conseils et des messages appropriés concernant les soins appropriés pour les enfants SAM et MAM. Les progrès de l’enfant doivent être surveillés sur une base hebdomadaire/bimensuelle pendant une durée de 4 mois jusqu’au moment où l’enfant a retrouvé son état normal. Une fois rétabli, l’enfant doit continuer à être surveillé pendant les séances mensuelles de surveillance de la croissance et de promotion. Une carte de santé pour chaque enfant MAS/MAM doit être préparée, indiquant l’état de santé et nutritionnel d’un tel enfant. L’ANM devrait compiler les détails de chaque enfant SAM/MAM dans sa juridiction. En utilisant cette modalité, le dépistage des cas et le traitement peuvent commencer avant que la prévalence de la malnutrition ne s’intensifie et que des complications médicales supplémentaires ne surviennent et que les services puissent atteindre le nombre maximum d’enfants MAS/MAM ayant besoin du traitement.

Un environnement positif et favorable doit en outre être construit pour ces enfants dans les centres Anganwadi ainsi qu’au niveau communautaire. La Journée Villageoise d’Assainissement et de Nutrition (VHSND) doit être poursuivie suite aux comportements appropriés de Covid-19, en s’adaptant aux alternatives appropriées au niveau communautaire pour assurer la continuité des services essentiels – vaccination, bilans de santé, dépistage, suivi de la croissance, suppléments IFA , conseils nutritionnels, etc. avec la participation des PRI/groupes d’entraide pour les femmes/groupe de mères et famille.

L’élan acquis au cours de Poshan Maah doit non seulement être maintenu mais intensifié. L’accent ne devrait pas être limité à l’identification de la MAS mais s’étendre à la prise en charge des enfants MAS, en prévenant les rechutes dans le but ultime de réduire le nombre d’enfants émaciés. Il y a un fort besoin d’une approche communautaire intégrée pour la prévention et la gestion de l’émaciation.

