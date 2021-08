Poursuivre Trump doit être le premier travail, explique un expert constitutionnel – voici pourquoi ⋆ 10z viral

Laurence Tribe, un éminent professeur de droit constitutionnel, a partagé son opinion assez fréquemment selon laquelle permettre à Donald Trump de mentir à propos des élections de 2020 d’une manière qui a énervé ses partisans et a entraîné une attaque contre la démocratie américaine constituerait un dangereux précédent. Dans des articles d’opinion ce mois-ci, il expose la voie des poursuites et la raison pour laquelle il estime que cela est nécessaire.

Tribe a écrit pour la section d’opinion du Boston Globe, affirmant que le procureur général Merrick Garland devait faire face à la tentative de coup d’État « Job One ». Il dit qu’il est possible que cela se passe dans les coulisses, car les enquêtes criminelles fédérales sont généralement menées dans le secret, mais souligne que cela doit être une priorité, car sinon, rien n’empêchera que cela se reproduise.

Tribe décrit Trump comme étant en train de se lancer dans une “véritable série de crimes de” mauvais perdants “”, et déclare qu’AG Garland est “la dernière ligne de défense de notre démocratie constitutionnelle”.

Il dit que les actions de Trump au pouvoir ont «mis à nu les défauts» du système mis en place par les États-Unis pour protéger le peuple du gouvernement, et suggère que s’il reste impuni, il y aura des récidives.

Tribu et autres experts juridiques – Joyce White Vance et Barbara McQuade ont écrit pour le Washington Post plus tôt ce mois-ci, exposant ce qu’ils appellent une «feuille de route» pour les enquêteurs. Ils offrent des conseils sur la façon dont les procureurs pourraient découvrir que des preuves étayent des accusations, notamment de complot et d’entrave à une procédure officielle.

“À moins qu’il n’y ait de graves conséquences pénales”, a averti Tribe dans un tweet la semaine dernière, “cela se reproduira jusqu’à ce qu’il réussisse et mette fin à la démocratie pour toujours”.

