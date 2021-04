Pourtant, UN AUTRE scandale de corruption républicain vient de s’ouvrir en Caroline du Nord ⋆ .

Nous avons eu un aperçu révélateur de la façon dont les affaires sont menées par la majorité républicaine de la législature de l’État de Caroline du Nord cette semaine.

Dénonciation et représailles

Rep. Julia Howard (R) est l’un des membres les plus anciens de l’Assemblée générale NC. Elle représente les comtés de Davie et Rowan, un district raisonnablement conservateur, mais Howard n’est pas connu comme un guerrier hautement idéologique. Elle a longtemps été membre éminent du comité des finances de la Chambre, y compris – jusqu’à mardi – l’un de ses principaux présidents, chargé de diriger le comité et de proposer des projets de loi.

Le président de la Chambre, Tim Moore, a démis Howard de son poste de présidente principale du comité des finances mardi après avoir exprimé publiquement des préoccupations éthiques sur un projet de loi que les républicains faisaient la promotion de son comité.

Plus précisément, le projet de loi n ° 334 concerne le traitement fiscal des prêts PPP. Les prêts PPP sont déjà non imposés en vertu de la législation de l’État. HB334 irait plus loin, permettant aux entreprises de compter l’argent des prêts PPP dépensé comme une dépense déductible.

Le problème est que certains des plus grands partisans du projet de loi à l’Assemblée générale pourraient également en profiter personnellement.

Devinez qui a obtenu des prêts PPP en Caroline du Nord?

Comme nous l’avons vu à travers le pays, l’accès aux prêts PPP s’est avéré très inégal. Le processus de candidature a été long et déroutant pour la plupart. Les grandes entreprises ont obtenu des prêts importants, tandis que la plupart des petites entreprises ont échoué. Une analyse a montré que 50% des prêts PPP en Caroline du Nord allaient à seulement 4% des entreprises.

Parmi ceux qui ont marqué, il y avait plusieurs républicains de premier plan à l’Assemblée générale:

Président de la Chambre Tim Moore – 25 000 $ (il possède un cabinet d’avocats) Représentant John Bradford – 400 000 $ (société de logiciels) Sénateur Chuck Edwards – 1 000 000 $ (banque et immobilier)

Aucune de ces informations n’était de notoriété publique tant que les journalistes locaux n’ont pas commencé à vérifier.

Cela signifie que tous ces législateurs gagneraient personnellement à modifier le traitement fiscal des prêts PPP. Bradford, en particulier, pourrait économiser jusqu’à 20 000 $. On ne sait pas exactement combien le sénateur Edwards économiserait, mais il est raisonnable de supposer que c’est beaucoup plus.

Howard a dit à ses collègues républicains qu’elle avait de graves préoccupations éthiques au sujet des législateurs qui allaient personnellement profiter du projet de loi en faisant également la promotion (les 3 ci-dessus sont d’éminents partisans). Elle a gardé le projet de loi en comité tout en exprimant ces préoccupations au caucus.

Une autre des préoccupations de Howard était que, bien que le législateur agisse rapidement pour modifier le traitement des prêts PPP, les allocations de chômage – qui sont allées à beaucoup plus de Caroliniens du Nord – serait toujours taxé.

Elle a été ignorée dans le caucus. Elle a ensuite rendu publique son opposition. Et le président Moore a retiré Howard de son poste de président quelques jours plus tard.

Qu’est ce qui se passe maintenant

Le marteau du représentant Howard a été emporté. Les principaux présidents de la commission des finances de la Chambre sont désormais des représentants républicains. Setzer, Szoka et Bradford (oui – cette Bradford).

Immédiatement après la révocation du marteau d’Howard et la question rendue publique, Les républicains ont également rapidement adopté un amendement qui ne taxerait plus l’assurance-chômage comme un revenu.

«Je suis venu ici à Raleigh pour représenter les intérêts des entreprises», a déclaré le sénateur Chuck Edwards, bénéficiaire d’un prêt PPP de 1 million de dollars.

Nous vous tiendrons au courant avec plus.

Lire la suite: «Théorie du cafard et corruption politique dans le GOP de Caroline du Nord»

Attaquant de la Caroline est une organisation politique progressiste vouée à la construction d’une Caroline du Nord plus juste, plus démocratique et plus prospère. En savoir plus sur CarolinaForward.org.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon!