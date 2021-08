Poussé par la demande réelle, Bitcoin frappe la résistance, mais l’euphorie des détaillants et des spéculateurs n’est pas encore là

in

Les obstacles techniques sont là avec une consolidation attendue autour de 51 000 $, tandis que la possibilité d’un risque de réduction de la Fed a été repoussée, la baisse du billet vert et les achats nets du dollar américain diminuant de plus de la moitié.

Bitcoin a finalement atteint 50 000 $ après trois mois.

Au moment de la rédaction, la principale crypto-monnaie se négocie à un peu moins de 50 000 $, trouvant une résistance à ce niveau psychologiquement important.

“Nous voyons des signes très optimistes ici”, a déclaré Vijay Ayyar, responsable de l’Asie-Pacifique avec l’échange crypto Luno à Singapour. Bitcoin pourrait « tester à nouveau des sommets historiques » après avoir dépassé des niveaux antérieurs qui ont connu des défis majeurs.

Le rallye surmonte maintenant une confluence d’obstacles, y compris un cluster Fibonacci et Ichimoku entre 47 000 $ et 48 000 $. En plus de 50 000 $ étant un nombre rond, le retracement de Fibonacci à 61,8 % de la tendance baissière d’avril à juin présente un obstacle potentiel à 51 000 $.

“La prochaine résistance majeure, pour l’instant, se situe dans la zone des 50 000 $”, a déclaré Konstantin Anissimov, directeur exécutif de l’échange cryptographique CEX.IO.

“Si davantage d’acheteurs plongeaient pour pousser le prix au-dessus du niveau de 50 000 $, une frénésie pourrait être déclenchée pour orienter le prix vers un objectif à moyen terme de 55 000 $.”

L’appétit doit rester intact

Alors que la capitalisation boursière de Bitcoin se rapproche de 1 000 milliards de dollars, la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie est actuellement de 2,23 000 milliards de dollars, approchant rapidement le pic de la mi-mai de 2,6 milliards de dollars propulsé par les gains d’AVAX, LUNA, RUNE, AR, SOL et ADA dans le les 30 derniers jours.

La dernière tendance à la hausse marque la fin d’un marasme de plusieurs mois après que les crypto-actifs ont culminé en avril et mai, entraînés par des prises de bénéfices et la répression de la Chine contre l’extraction de crypto-monnaie et le trading à effet de levier.

Selon Edward Moya, analyste de marché senior chez OANDA à New York, les craintes d’imposition des plus-values ​​ont conduit certains commerçants à détenir également la crypto-monnaie comme un investissement à long terme.

“Les nouveaux investisseurs sont la clé de ce dernier rallye du bitcoin, et tous les signes montrent qu’ils sont à l’aise avec un risque élevé.” “Bitcoin pourrait voir une appréciation rapide ici et pourrait ne pas hésiter à courir pour 60 000 $ si l’appétit pour les actifs risqués reste intact.”

L’USD rend ses gains

Les investisseurs parient également sur la perspective d’une augmentation des dépenses de relance aux États-Unis, ce qui entraînerait de nouveaux gains dans le cadre de l’adoption croissante de la crypto-monnaie parmi les principales sociétés de services financiers.

Avec le président de la Réserve fédérale de Dallas, Robert Kaplan, un faucon bien connu, affirmant qu’il pourrait reconsidérer la nécessité d’un début précoce de la réduction en raison des inquiétudes concernant les perspectives de croissance mondiale en raison de la variante du coronavirus Delta, le dollar a glissé lundi.

Le billet vert a enregistré des prises de bénéfices après avoir enregistré sa plus forte hausse hebdomadaire en plus de deux mois, actuellement autour de 93 après avoir atteint les niveaux de novembre 2020 vendredi.

La semaine dernière, les achats nets du dollar américain ont également baissé à 1,06 milliard de dollars, contre 3,08 milliards de dollars la semaine précédente, après que le positionnement en USD ait été net long pendant cinq semaines consécutives, après être resté net court pendant 16 mois.

Les marchés devraient connaître une certaine volatilité dans les prochains jours, le président de la Fed, Jerome Powell, s’exprimant sur les perspectives économiques lors de la conférence de la banque centrale à Jackson Hole du 26 au 28 août.

Effilé repoussé

La possibilité d’une réduction du risque de la Fed poussée de septembre à décembre a permis à QCP Capital de maintenir un biais haussier par rapport au niveau de support de 40 000 en BTC. De plus, le dernier pivot conciliant du gouverneur Lael Brainard pour devenir président de la Fed est “susceptible de soulever suffisamment de questions au sein du FOMC pour retarder leur décision d’un quart”.

Non seulement le risque réglementaire global est épuisé à court terme, mais les taux de financement des swaps perpétuels et des primes à terme sont également faibles et modérés, ce qui signifie que «la majeure partie de la reprise a été motivée par la demande au comptant plutôt que par les spéculateurs à effet de levier. “

En l’absence de signes de surchauffe ou de surextension, QCP est haussier mais pas trop en raison du fait que GBTC se négocie toujours avec une décote. En attendant, la consolidation est attendue à 51 110 $.

Cependant, les NFT attirent l’attention du commerce de détail et des institutions. Et alors que les investisseurs particuliers reviennent sur le marché, une autre reprise pourrait voir les prix de la cryptographie atteindre de nouveaux sommets.

Étant donné que la dernière fois que BTC était à 50 000 $, les tendances de Google pour les recherches de Bitcoin étaient beaucoup plus élevées qu’elles ne le sont actuellement, “cela suggère que l’euphorie de la vente au détail n’est pas encore entrée sur le marché, et le bitcoin a un long chemin à parcourir entrer dans ce cycle de marché », a déclaré Marcus Sotiriou, un vendeur chez le courtier d’actifs numériques basé au Royaume-Uni GlobalBlock, dans une note.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.