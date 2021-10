Poussé par le camouflet de l’Allemagne, Kevin Trapp de l’Eintracht Frankfurt a étouffé le Bayern Munich

Le gardien de l’Eintracht Francfort, Kevin Trapp, aurait peut-être eu un peu plus de motivation avant la confrontation de son équipe en Bundesliga avec le Bayern Munich.

Le joueur de 31 ans était déçu de ne pas avoir été sélectionné par Hansi Flick pour une place dans l’équipe nationale allemande. Flick a opté pour Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen et Bernd Leno plutôt que Trapp et l’homme de l’Eintracht Frankfurt a voulu faire valoir un point.

« Bien sûr, je suis déçu de ne pas être appelé (en équipe nationale). Je suis ambitieux et je veux faire partie de l’équipe nationale », a déclaré Trapp à DAZN (tel que capturé par @iMiaSanMia). “J’essaie de me concentrer sur mes performances sur le terrain et j’espère que l’entraîneur me rappellera à nouveau.”

Toujours. Trapp a dû se placer entre les bâtons et arrêter les puissants Bavarois… ce qu’il a fait avec aplomb.

« J’avais beaucoup de travail à faire aujourd’hui. Nous avons très bien défendu. Personne ne croyait sérieusement que nous obtiendrions quelque chose du Bayern aujourd’hui. Nous avons eu un peu de chance. Nous avons tiré le maximum de ce qui était possible. Notre plan a très bien fonctionné à la fin », a déclaré Trapp.