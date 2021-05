Poussée de Covid: le gouvernement freine les opérations de prêt et de recouvrement au Kerala

Le gouvernement de l’État avait annoncé jeudi dernier le verrouillage du 8 au 16 mai. Le gouvernement a également limité le recouvrement des prêts physiques pendant la période de verrouillage.

Les opérations de prêt et de collecte au Kerala risquent de prendre un coup avec le gouvernement de l’État limitant le service à seulement trois jours par semaine pour vérifier une augmentation des cas de Covid.

L’État compte actuellement plus de 4 cas de Covid-19 actifs lakh et un taux de positivité au test supérieur à 25%. De nombreux villages et quartiers municipaux avec un taux de test de positivité supérieur à 30% sont des zones de confinement où il y a un verrouillage complet.

Mathew Muthoottu, directeur général de Muthoottu Mini Financers (MMFL), a déclaré que la décision du gouvernement du Kerala contre les recouvrements pendant le verrouillage aura un impact sur les recouvrements en espèces de toutes les banques et NBFC.

«Cependant, les dernières mesures ne s’arrêtent pas aux transactions en ligne. Nos succursales sont ouvertes et font des affaires avec un nombre limité d’employés à des jours alternatifs, conformément aux normes gouvernementales au Kerala. Il sera difficile pour les clients de verser le paiement du prêt dans les délais précités. Gardant à l’esprit les inconvénients des clients, nous les encourageons à utiliser nos plateformes numériques pour répondre à leurs besoins », a-t-il ajouté.

Un haut responsable d’une banque du secteur privé a déclaré à FE que la productivité des succursales avait baissé avec les restrictions imposées.

«Le décaissement de notre prêt d’or est susceptible d’être affecté en raison des restrictions. Les gens prennent un prêt d’or pour les urgences et le prendront à des acteurs non organisés si les banques et les NBFC sont fermées. Du côté du recouvrement, nous nous attendons à un impact minimal, car les personnes qui connaissent et s’inquiètent de leurs antécédents de crédit feront un effort pour payer à temps. Les petits commerçants et les magasins sont susceptibles de reculer sur les paiements en raison d’une baisse de leurs revenus », a-t-il déclaré.

Le vice-président Nandakumar, directeur général et PDG de Manappuram Finance, a déclaré que les perturbations seraient minimisées, les clients utilisant de plus en plus des applications numériques pour les transactions.

«En microfinance, bien que les réunions du centre pour les collections puissent être temporairement interrompues, nous avons observé que les clients utilisent de plus en plus les canaux numériques pour effectuer des paiements directement à partir de leurs comptes bancaires. Une grande partie de nos collections passe désormais par le mode numérique. Par exemple, dans notre portefeuille de prêts d’or, la plus grande part de nos clients a adopté la plate-forme de prêt d’or en ligne (OGL) », a-t-il ajouté.

“Les facteurs clés affectant l’efficacité de la collecte sont la disponibilité des flux de trésorerie et les problèmes logistiques rencontrés, vis-à-vis de la collecte physique. Cependant, nos collections numériques sont désormais actives et les clients peuvent payer leurs prêts numériquement”, a déclaré Paul K Thomas, MD et PDG de ESAF Bank.

«À l’heure actuelle, notre objectif est de miser sur notre vaste base de clients existante, ce qui garantira des revenus. La croissance réelle que nous enregistrons cette année dépendra de la durée de la pandémie et d’autres facteurs externes connexes », a-t-il ajouté.

