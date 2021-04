Poussée de Covid: une semaine WFH pour des sections du personnel du gouvernement

DOPT a laissé les services administratifs / ministères prendre un appel sur la présence physique du personnel en fonction en tenant compte de l’évolution de la situation

Avec la flambée des cas de Covid, diverses ailes du gouvernement central, y compris les ministères des finances et de la défense et le Niti Aayog, ont donné à leur personnel des flexibilités en ce qui concerne la présence au bureau.

Compte tenu de l’augmentation exponentielle du nombre de cas positifs au Covid-19 ces derniers temps, l’autorité compétente a autorisé tous les employés de Niti Aayog, du Bureau de suivi et d’évaluation du développement et de la Mission d’innovation d’Atal à travailler de chez eux pendant la semaine du Du 19 au 23 avril », a déclaré Niti Aayog dans une circulaire.

Le département des investissements et de la gestion des actifs publics (sous l’égide du ministère des Finances), qui gère le programme de désinvestissement du gouvernement, a demandé à ses agents au rang de directeur et au-dessous de travailler de chez eux jusqu’à nouvel ordre. Comme l’année précédente, Covid pourrait faire dérailler une partie du désinvestissement prévu dans l’exercice en cours également en raison des restrictions de voyage.

“Les officiers du niveau de sous-secrétaire ou équivalent et en dessous peuvent également travailler à domicile et leur présence physique au bureau doit être limitée à 50% de l’effectif global réel”, a déclaré le ministère de la Défense dans un mémorandum du bureau.

Contrairement à la première vague de l’année dernière, cette fois, aucun ordre centralisé n’a été émis par le département du personnel et de la formation (DOPT) jusqu’à présent, imposant le travail à domicile ou imposant d’autres restrictions. DOPT a laissé les services administratifs / ministères prendre un appel sur la présence physique du personnel en fonction en tenant compte de l’évolution de la situation.

