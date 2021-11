Poussée de croissance : prêtez sans crainte, je suis avec vous, dit PM Modi aux banquiers

Le Premier ministre Modi a déclaré que le taux de créances douteuses des banques du secteur public était tombé à son plus bas niveau en cinq ans et qu’elles regorgeaient de liquidités. (Photo: ANI)

Le Premier ministre Narendra Modi a appelé jeudi les banquiers à intensifier leurs prêts sans crainte et à satisfaire l’appétit pour le crédit d’une économie en reprise rapide et à contribuer à stimuler la croissance.

Modi a proposé de se présenter comme un « mur » pour défendre les banquiers qui pourraient commettre des erreurs commerciales honnêtes, au milieu des craintes que les banquiers deviennent averses au risque. « Je suis avec vous, près de vous et pour vous », a-t-il dit. Il s’adressait aux banquiers lors d’une conférence sur « Créer des synergies pour un flux de crédit sans couture et une croissance économique » ici.

Cette assurance intervient quelques jours après que l’ancien président de la State Bank of India, Pratip Chaudhuri, a été arrêté dans une affaire présumée d’escroquerie de prêt, suscitant de vives protestations de la communauté bancaire. Chaudhuri a maintenant été libéré sous caution.

L’économie se remet des chocs induits par la pandémie et devrait croître de 8,7 % à 10,5 % au cours de l’exercice en cours. Une poussée massive de crédit est donc nécessaire pour que les entreprises poursuivent leurs activités sans accroc et se développent.

Resté en sourdine pendant des mois, le flux de prêts non alimentaires a connu une légère hausse ces derniers temps. La croissance du crédit hors banque alimentaire s’est améliorée à 6,8 % en septembre contre 5,1 % un an plus tôt. En revanche, les prêts à l’industrie n’ont augmenté que de 2,5 %. Ceci malgré le fait que l’excédent de liquidités (net) moyen hebdomadaire dans le système bancaire est passé d’une moyenne de Rs 4,5 lakh crore fin juin à plus de Rs 7,5 lakh crore fin septembre, selon CARE Ratings.

Modi a déclaré que le ratio de créances douteuses des banques du secteur public (PSB) est tombé à son niveau le plus bas en cinq ans et qu’elles regorgent de liquidités. L’exercice de consolidation de ces dernières années a amélioré l’efficacité et aidé les OSP à lever des fonds. Ils sont désormais en position de force pour soutenir les besoins de croissance du pays, car « nous avons trouvé des moyens de résoudre les problèmes et les défis d’avant 2014 un par un », a-t-il déclaré.

« C’est le moment pour vous de soutenir les créateurs de richesse et les créateurs d’emplois. Il est urgent que les banques travaillent de manière proactive pour renforcer la richesse du pays ainsi que leurs propres bilans », a déclaré le Premier ministre.

Il a demandé aux banquiers d’aller au-delà des modèles bancaires traditionnels pour mettre le crédit à la disposition des segments critiques de l’économie, qui comprennent à la fois les entreprises établies et les start-ups, et les particuliers. « Je suis conscient qu’il est important d’investir dans des projets viables. Dans le même temps, nous (les banquiers) pouvons jouer un rôle proactif pour rendre les projets viables », a-t-il déclaré.

Au lieu d’attendre que les clients viennent chercher des prêts, les banquiers peuvent analyser l’appétit pour le crédit des clients existants et potentiels et les approcher avec des solutions personnalisées, a déclaré le Premier ministre.

Les PSB ont récupéré autant que Rs 5 lakh crore au cours des dernières années, a déclaré Modi, ajoutant que de telles nouvelles ne font pas autant les gros titres que la fuite de quelques défaillants du pays.

Tout en appréciant la proposition de mettre en place un outil de suivi du financement des projets en ligne pour réunir les ministères et les banques, Modi a suggéré qu’il soit ajouté au portail GatiShakti en tant qu’interface.

Modi a également appelé les banques à aider à libérer le potentiel productif des citoyens. Il a cité l’exemple d’un récent rapport de recherche du secteur bancaire, qui suggère que les États où davantage de comptes Jan Dhan sont ouverts ont connu une réduction du taux de criminalité.