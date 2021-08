Poussée de la fabrication : inciter les multinationales de l’automobile, conclure davantage d’accords de libre-échange, selon un panel du gouvernement

Les suggestions du panel pour les secteurs prioritaires visent à doubler les exportations manufacturières au cours des cinq prochaines années, à réduire les importations des deux tiers et à porter la croissance annuelle de la consommation intérieure à environ 9 %, contre environ 7 % en année normale.

L’Inde doit inciter les sociétés multinationales dans des secteurs tels que les composants automobiles à installer des usines mères ici, supprimer les droits d’importation sur les principales matières premières pour les meubles et les jouets, corriger les anomalies dans les accords de libre-échange (ALE) existants et en forger de nouveaux avec des économies clés pour stimuler les exportations de produits manufacturés, a suggéré un panel soutenu par le gouvernement.

Le Comité directeur pour la promotion de la valeur ajoutée locale et des exportations (SCALE) – dirigé par l’ancien directeur général de Mahindra & Mahindra Pawan Goenka – a recommandé que le gouvernement incite les fabricants d’équipement d’origine (OEM) multinationaux à utiliser l’Inde comme base d’approvisionnement pour les pièces automobiles.

Le panel, mis en place sous la tutelle du ministère du commerce et de l’industrie, a confirmé des propositions concrètes pour relancer les exportations de produits manufacturés dans 24 secteurs prioritaires. Il s’agit notamment de composants automobiles, de textiles, de produits de la mer, d’aliments agricoles et transformés, de certains véhicules électriques, de jouets et de meubles.

Alors que le commerce mondial de composants automobiles s’élevait à 1,3 billion de dollars en 2019 (avant la pandémie), la part de l’Inde n’était que de 15 milliards de dollars, a déclaré le panel, signalant le potentiel inexploité. Il a fixé un objectif d’exportation de 30 milliards de dollars pour l’industrie des pièces automobiles d’ici FY26.

Le pays devrait revoir l’Accord de libre-échange sud-asiatique (SAFTA) pour mieux répondre aux réalités actuelles et “explorer des accords commerciaux favorables” avec le Canada, les États-Unis, l’UE et le Mexique pour égayer les perspectives d’exportation, a-t-il ajouté. Il a reconnu le rôle crucial du programme d’incitations lié à la production de 57 042 crores de roupies proposé pour le secteur des pièces automobiles. Dans le même temps, il souhaite également que le gouvernement développe des pôles d’exportation dédiés, incite les dépenses en recherche et développement et encourage les investissements dans l’électronique automobile et les semi-conducteurs.

Pour stimuler les exportations de meubles, dans lesquelles la part de l’Inde dans le commerce mondial de 240 milliards de dollars était inférieure à 1 % en 2019, le panel a suggéré qu’au moins 3 à 4 pôles intégrés soient développés à proximité des ports. Les multinationales devraient alors être incitées à investir dans les hubs par le biais d’incitations. Des interventions politiques appropriées, telles que des importations en franchise de droits d’intrants clés et une politique favorable au bois, doivent être lancées.

Dans le textile, le panel souhaite que l’Inde réexamine à la fois le SAFTA et l’ALE de l’ASEAN et conclue des accords commerciaux sectoriels avec le Canada, le Royaume-Uni et l’UE. L’Inde doit se concentrer sur l’ajout de valeur en aval, se diversifier considérablement dans les produits à base de fibres synthétiques et faciliter les méga-clusters pour faire face à la compétitivité des coûts. Il s’est fixé un objectif d’exportation ambitieux de 80 milliards de dollars pour les textiles et les vêtements au cours des cinq prochaines années, contre environ 37 milliards de dollars (en 2019).

De même, pour renforcer les exportations d’aliments agricoles et transformés, le pays doit renégocier les tarifs d’importation et raffermir les accords commerciaux avec l’UE, les États-Unis et les Émirats arabes unis. Un exercice rigoureux de construction de marque doit être entrepris pour promouvoir les produits indiens.

Dans le segment du cuir et des chaussures, les coûts de l’Inde sont environ 20 % plus élevés que ceux de la Chine, du Vietnam et de l’Indonésie, qui doivent être supprimés, selon le panel. Il a plaidé pour la mise en place de clusters plug-and-play intégrés orientés vers l’exportation pour les chaussures avec des infrastructures communes pour permettre même aux petits acteurs de fonctionner avec des coûts minimes.

Le pays devrait créer des parcs de transformation portuaires pour la valeur ajoutée des produits marins et développer des infrastructures de chaîne du froid dans les ports ainsi que dans les aéroports de Kochi, Vizag et Chennai. Il s’est fixé un objectif d’exportation maritime de 14 milliards de dollars d’ici l’exercice 25 et de 28 milliards de dollars d’ici l’exercice 30, contre environ 6 milliards de dollars pour l’exercice 20.

SCALE a estimé que se concentrer sur ces trois facteurs critiques catalyserait une valeur ajoutée nationale supplémentaire de 350 à 380 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Le panel a été chargé d’identifier des mesures pour améliorer la croissance de l’industrie manufacturière, dont la part dans le PIB stagne à environ 16% depuis des décennies.