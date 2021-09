Poussée de la transparence : Fini les torsions de bras des banques pour les casiers

En outre, les clients qui n’ont aucune autre relation bancaire avec la banque bénéficieront des installations d’un coffre-fort après s’être conformés aux critères de vigilance à l’égard de la clientèle.

Afin d’assurer le paiement rapide du loyer du casier, la Reserve Bank of India (RBI) a demandé aux banques d’obtenir un dépôt à terme, au moment de l’attribution, qui couvrirait trois ans de loyer et les frais d’ouverture du casier. Les banques, cependant, n’insisteront pas sur ces dépôts à terme des détenteurs de casiers existants ou de ceux qui ont un compte opérationnel satisfaisant. En cas de restitution du casier par le client, le montant proportionnel de l’avance de loyer perçu auprès du client lui sera remboursé.

Les experts disent que les banques ne peuvent pas insister pour que les clients à la recherche d’un casier obtiennent un dépôt à terme d’un montant plus élevé, achètent un produit d’assurance-vie ou tout autre produit vendu par la banque. La notification de la banque centrale souligne clairement que le regroupement de l’attribution de la facilité de consigne avec le placement de dépôts à terme au-delà de ce qui est spécifiquement autorisé sera considéré comme une pratique restrictive.

Opérations de casier

Les banques devront envoyer un e-mail et un SMS d’alerte à l’identifiant e-mail enregistré et au numéro de téléphone portable du client avant la fin de la journée concernant la date et l’heure de l’opération du casier et le mécanisme de recours disponible en cas d’accès non autorisé au casier.

Les instructions révisées, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022, soulignent que les banques devront maintenir une liste de casiers vacants par succursale ainsi qu’une liste d’attente dans le système bancaire de base pour assurer la transparence dans l’attribution des casiers. Les banques accuseront réception de toutes les demandes d’attribution de casier et fourniront un numéro de liste d’attente aux clients, si les casiers ne sont pas disponibles pour l’attribution.

Les banques adopteront un modèle d’accord de casier qui sera élaboré par IBA et veilleront à ce que toute clause ou condition abusive ne soit pas incorporée dans leurs accords de casier. Les banques devront renouveler leurs accords de casier avec les clients de casiers existants d’ici le 1er janvier 2023. Une copie de l’accord de casier en deux exemplaires signés par les deux parties devra être remise au loueur de casier pour connaître ses droits et responsabilités.

Règles du casier

Les clients existants d’une banque qui ont fait une demande d’installation de casiers et qui se conforment pleinement aux critères de vigilance à l’égard de la clientèle bénéficieront des installations de casiers sécurisés. En outre, les clients qui n’ont aucune autre relation bancaire avec la banque bénéficieront des installations d’un coffre-fort après s’être conformés aux critères de vigilance à l’égard de la clientèle.

Toutes les banques doivent incorporer une clause dans l’accord de casier selon laquelle le locataire de casier ne gardera rien d’illégal ou de substance dangereuse dans le casier de dépôt sécurisé. Si la banque soupçonne le dépôt de toute substance illégale ou dangereuse par un client dans le coffre-fort, la banque peut prendre les mesures appropriées contre ce client. Les banques devront s’assurer que le code d’identification de la banque/agence est en relief sur toutes les clés de casier.

Systèmes de sécurité

Si les casiers sont exploités via un système électronique, la banque s’assurera que le système est protégé contre le piratage ou toute violation de la sécurité. Les données personnelles des clients, y compris leurs données biométriques, ne peuvent être partagées avec des tiers sans leur consentement. De plus, les banques doivent s’assurer que les casiers à commande électronique sont conformes au cadre de cybersécurité prescrit par RBI. Le système doit être capable de maintenir un journal inaltérable des activités des casiers.

Conformément aux nouvelles directives, si le casier reste inopérant pendant une période de sept ans et que le locataire du casier ne peut pas être localisé, même si le loyer est payé régulièrement, la banque peut transférer le contenu du casier à ses mandataires/héritiers légaux ou disposer des articles de manière transparente. Les banques veillent à ce que des conditions appropriées soient insérées dans l’accord de casier précisant la position si le casier n’est pas en service pendant une longue période.

