Poussée des biocarburants : l’Inde devrait devenir le troisième plus grand marché de l’éthanol d’ici 26 : rapport

Le Premier ministre Narendra Modi avait déclaré en juin que le gouvernement avait décidé d’atteindre l’objectif de 20 % de mélange d’éthanol dans l’essence d’ici 2025. Auparavant, l’objectif avait été fixé pour 2030.

L’Inde devrait devenir le troisième plus grand marché d’éthanol au monde après les États-Unis et le Brésil d’ici 2026, selon un récent rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), ajoutant que le pays a triplé la demande d’éthanol à environ 3 milliards de litres. entre 2017 et 2021.

Portée par l’appétit croissant de l’Inde, l’Asie devrait dépasser l’Europe en termes de production de biocarburants d’ici 2026, a indiqué l’agence. Alors que la demande mondiale annuelle de biocarburants devrait augmenter de 28 % par rapport aux niveaux de 2021 d’ici 2026, pour atteindre 186 milliards de litres, l’Asie devrait représenter près de 30 % de la nouvelle production au cours de la période de prévision.

Les politiques gouvernementales sont considérées comme le principal moteur de l’expansion de la demande. D’autres facteurs tels que la demande globale de carburant pour les transports, les coûts et la conception de politiques spécifiques joueront également un rôle majeur.

Les analystes de CRISIL ont récemment souligné qu’environ 16 à 18 millions de tonnes de ventes d’essence seraient déplacées en raison du mélange d’éthanol.

« L’Inde aura du mal à mettre en œuvre son mandat de mélange de 20 % en seulement cinq ans, mais même atteindre 11 % de mélange en ferait le troisième marché mondial de l’éthanol derrière les États-Unis et le Brésil», indique le rapport de l’AIE.

Une grande partie du parc automobile indien existant peut avoir des problèmes de compatibilité avec les mélanges de carburant contenant plus de 10 % d’éthanol. « Les rénovations sont une option, mais l’ampleur de l’entreprise peut rendre cela impossible », a averti l’AIE, ajoutant que « des véhicules à carburant modulable ou des véhicules par ailleurs compatibles avec des mélanges à 20 % devront être mis à disposition et les consommateurs devront être convaincus de les acheter ». Actuellement, le taux de mélange d’éthanol dans l’essence est d’environ 8,5%. Dans le cadre du programme Ethanol Blended Petrol (EBP), le gouvernement a déjà réintroduit le mécanisme des prix administrés pour l’approvisionnement en éthanol, permettant la production d’éthanol à partir de plusieurs matières premières comme la mélasse lourde, le jus de canne à sucre, le sucre, le sirop de sucre, les céréales alimentaires endommagées, le maïs et les stocks de riz excédentaires. avec Food Corporation of India (FCI).

Les sociétés de commercialisation du pétrole gérées par l’État (OMC) ont reçu 66,5 crore litres d’éthanol au cours de l’année d’approvisionnement en éthanol 2016-17 (décembre 2016 – novembre 2017), qui est passé à 173 crore litres au cours de l’année d’approvisionnement 2019-2020. Comme FE l’a signalé plus tôt, le gouvernement a déjà demandé aux CPSE pétrolières de mettre en place des bioraffineries d’éthanol de deuxième génération (2G) dans différentes parties du pays en utilisant des résidus agricoles et de la biomasse. Les OMC sont en train de mettre en place douze bio-raffineries 2G avec un investissement de 14 000 crore. L’éthanol acheté dans le cadre du programme EBP relève de la tranche de 5 % de la TPS.

Le programme EBP vise à répondre aux préoccupations environnementales, à réduire la facture des importations de pétrole et à fournir des revenus rémunérateurs aux agriculteurs. Le prix d’achat de l’éthanol pour l’année d’approvisionnement en éthanol 2O2O-21 était de 62,65 Rs/litre pour le jus de canne à sucre, 51,55 Rs/litre pour les céréales alimentaires endommagées, 56,87 Rs/litre pour le riz disponible avec FCI, 51,55 ‘/litre pour le maïs et la mélasse lourde. il est de l’ordre de Rs 45,69/litre et Rs 57,61/litre. Les sucreries et les distilleries sont libres de créer des usines d’éthanol après avoir obtenu les autorisations réglementaires et le gouvernement a déjà notifié un régime de subvention d’intérêts pour aider à la création de ces usines.

