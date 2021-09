Poussée des dépenses: le ministère des Finances demande aux départements d’augmenter les investissements et de créer des actifs durables

Le ministère des Finances a déjà demandé à divers ministères et départements chargés des infrastructures d’augmenter les investissements et de créer des actifs durables.

Les dépenses en capital ayant chuté au cours de trois des cinq mois jusqu’en juillet par rapport à l’année précédente, le Centre est sur le point d’augmenter le rythme des dépenses productives, un facteur clé de croissance, dans les départements importants.

« Lors de certaines réunions, des hauts responsables du ministère des Finances ont même proposé d’aider d’autres départements à résoudre tout problème critique pouvant potentiellement entraver des projets clés », a déclaré un haut responsable à FE. « Il y a eu quelques défis en raison de la deuxième vague de Covid, mais il y aura une amélioration substantielle (en dépenses d’investissement) dans les mois à venir. Le ministre surveille de près », a-t-il ajouté.

Depuis la présentation du budget de l’exercice 22 – dans lequel le gouvernement de l’Union a demandé des investissements publics pour inverser une crise de croissance induite par Covid – ces dépenses via le budget ont chuté en mars, mai et juillet par rapport à l’année précédente. Alors que les investissements budgétaires ont encore augmenté de 15% au cours des quatre premiers mois de cet exercice, soutenus par une base propice et des dépenses décentes en avril et juin, la croissance n’est que de la moitié de l’objectif annuel de 30%.

Pour que l’objectif budgétisé de Rs 5,54 lakh crore soit atteint, le Centre doit maintenant augmenter ses investissements de 36% au cours des mois restants de cet exercice, cela aussi sur une base relativement défavorable (en particulier entre octobre 2021 et février 2022). Jusqu’en juillet, les investissements représentaient 23% de l’objectif annuel, contre 27% un an plus tôt lorsqu’un verrouillage pan-indien était en vigueur pendant une grande partie des quatre premiers mois.

Hors transport routier et autoroutes, les investissements des autres départements d’infrastructure clés étaient inférieurs à 33 % de l’objectif annuel au cours des quatre premiers mois. Les capex des départements télécoms et électricité n’ont atteint que 2% de leurs dépenses budgétaires FY22 jusqu’en juillet. Les chemins de fer, la principale composante, ont dépensé 26 % et le logement et les affaires urbaines 25 %. Ceci malgré le fait que le ministère des Finances ait demandé aux départements cruciaux de prélever leurs dépenses d’investissement.

Cependant, le côté positif est que le déficit budgétaire du Centre au cours des quatre premiers mois de cet exercice n’a représenté que 21,3 % de l’estimation budgétaire pour l’ensemble de l’année, le plus bas depuis une décennie environ, compte tenu des restrictions imposées aux « dépenses inutiles » dans des dizaines de départements et une augmentation des recettes de rattrapage. Cela laisse au Centre une marge de manœuvre budgétaire pour augmenter ses dépenses d’investissement au cours de l’exercice 22 sans mettre en péril son objectif de déficit.

Le responsable cité ci-dessus, cependant, a souligné que la croissance des investissements est généralement restée intrinsèquement volatile au fil des mois, même dans le passé. « Ainsi, la lecture annuelle des données donnerait une image plus réaliste. Il ne devrait y avoir aucune raison de s’inquiéter sur le front des Capex de cet exercice », a-t-il affirmé.

Le conseiller économique en chef KV Subramanian avait précédemment déclaré que les dépenses d’investissement avaient un multiplicateur élevé de 4,5, contre moins de 1 dans des dépenses de revenus même bien dirigées.

Alors que l’effet de base a fait grimper les investissements de 19 États au cours du trimestre de juin par rapport à l’année précédente à environ Rs 60 000 crore, il n’a dépassé le niveau pré-pandémique (même trimestre en FY20) que de 2,6%, selon un rapport de l’Icra. Cependant, les dépenses de revenus de ces États, à Rs 4,9 lakh crore, ont augmenté à un rythme beaucoup plus rapide de 14% au premier trimestre par rapport au niveau d’avant Covid, a déclaré l’économiste en chef de l’Icra, Aditi Nayar.

Bien que cela ait été rendu nécessaire par l’augmentation des dépenses de santé et d’autres dépenses à la suite de la pandémie, des dépenses de revenus élevées peuvent finalement nuire à la capacité des États à augmenter considérablement les dépenses d’investissement. Cela peut inciter le Centre à inciter régulièrement les CPSE à augmenter leurs investissements et à réaliser l’objectif. Jusqu’en juillet, les dépenses d’investissement de dizaines de grandes CPSE s’élevaient à 23 % de l’objectif annuel.

Les données du PIB pour le premier trimestre ont montré que l’investissement fixe a augmenté de 55,3% au premier trimestre de l’exercice22, ce qui a augmenté sa part dans l’économie de plus de 7 points de pourcentage à 31,6%. Mais la taille absolue de l’investissement fixe était encore inférieure au niveau de l’exercice 20.

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait clairement indiqué le mois dernier que le gouvernement ne réduirait pas les dépenses en capital par rapport au niveau budgétisé, même vers la fin de l’exercice, comme cela a souvent été vu plus tôt.