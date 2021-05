Poussée des ventes: les entreprises de commerce électronique appuient sur la pédale d’embauche dans toutes les fonctions

HAN Digital estime qu’il y a eu une augmentation de plus de 27% en glissement annuel des emplois actifs dans le segment technologique du commerce électronique en janvier-mars.

Compte tenu de la forte augmentation des transactions en ligne, même pour les achats quotidiens, en particulier depuis le début de la pandémie au début de 2020, les entreprises de commerce électronique ont été contraintes de renforcer leurs équipes dans toutes les fonctions. HAN Digital estime qu’il y a eu une augmentation de plus de 27% en glissement annuel des emplois actifs dans le segment technologique du commerce électronique en janvier-mars. Sur ce total, environ 15% représentent des remplacements et le reste sont de nouveaux postes.

La rémunération a également augmenté. Vijay Sivaram, PDG de Quess IT Staffing, a déclaré que le secteur connaissait des hausses de salaire de 15 à 18% pour les personnes ayant des compétences de semi-niche et de plus de 30% pour celles ayant des compétences de niche. «Les primes d’adhésion et de rétention, les options de perfectionnement font également partie de l’offre», a-t-il déclaré. Cela est moins vrai pour la plupart des rôles non informatiques où les hausses moyennes sont de 10 à 12%. Comme le souligne Kamal Karanth, co-fondateur de Xpheno, malgré la demande, les entreprises sont en mesure de trouver des talents.

Saran Balasundaram, fondateur et PDG de HAN Digital s’attend à ce que le secteur du commerce électronique ajoute un effectif net de 25 000 à 30 000 personnes en 2021. «L’Inde est la destination privilégiée pour l’externalisation du développement de produits et le développement de solutions de commerce électronique new age. La guerre des talents pour attirer les meilleurs a commencé à partir d’août 2020 », a déclaré Balasundaram.

Sivaram a déclaré qu’il y avait eu une augmentation de 15% de la demande de spécialistes de l’information de gestion au cours de la période pré-pandémique. Les clients, a-t-il ajouté, recherchaient également des concepteurs CAO, des assistants informatiques, des développeurs UI et UX et des programmeurs full stack.

Ajoy Thomas, chef d’entreprise chez TeamLease Services, a observé que l’embauche de livreurs, de cueilleurs, d’emballeurs et de chargeurs avait bondi de 40% depuis la pandémie, proportionnellement à la demande accrue de technologie alimentaire et d’épicerie électronique. Karanth de Xpheno souligne que le recrutement pour des postes non informatiques – support client basé sur la voix, conception d’expérience, merchandising – a connu une poussée inhabituelle de 12 à 15% ces derniers mois. Entre la croissance et l’embauche de remplacement, des nombres de 80 000 à 120 000 sont possibles.

Balasundaram observe que si les talents sont disponibles, les professionnels doivent constamment les mettre à niveau étant donné que la technologie évolue également rapidement. Les employés occupant des postes technologiques dans le commerce électronique sont actuellement au nombre de 1,4 lakh. À titre de perspective, cela représente environ 3% de l’effectif total de 46 lakh employés dans des rôles de gestion informatique et BP et près de 5% des 30,2 lakh professionnels de l’informatique. Le nombre serait beaucoup plus élevé si le nombre d’employés sur les marchés auxiliaires du commerce électronique tels que la chaîne d’approvisionnement et l’exécution dans le cadre de l’ITBPM était inclus.

