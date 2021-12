Poussée d’infrastructures : clin d’œil à l’usine sidérurgique AMNS à Odisha

La production des deux mines de minerai de fer, produisant actuellement 10 MTPA, serait progressivement portée à 15 MTPA lorsque l’installation commencera à fonctionner. Ce mégaprojet, qui devrait être achevé dans sept ans, serait mis en œuvre par phases.

La proposition d’Arcelor Mittal Nippon Steel (AMNS) de créer une aciérie de 24 millions de tonnes par an a obtenu l’approbation du gouvernement Odisha de la part de l’autorité d’autorisation de haut niveau présidée par le ministre en chef Naveen Patnaik. L’usine sidérurgique intégrée de Mahakalpara à Kendrapara d’Odisha entraînerait un investissement de 1 02 275 crores de roupies, dans laquelle l’installation produirait également du ciment de 18,75 MTPA et développerait un parc industriel en aval pour promouvoir les MPME pour la substitution des importations.

Le secrétaire à l’industrie d’Odisha, Hemant Sharma, a déclaré que FE AMNS installerait son usine sur 6 000 acres et que les deux mines, Thakurani et Sagasahi, que la société a obtenues via des enchères, seraient suffisantes pour la sécurité de ses matières premières. Mais, si nécessaire, il pourrait obtenir plus de blocs de minerai de fer via la voie des enchères.

La production des deux mines de minerai de fer, produisant actuellement 10 MTPA, serait progressivement portée à 15 MTPA lorsque l’installation commencera à fonctionner. Ce mégaprojet, qui devrait être achevé dans sept ans, serait mis en œuvre par phases.

Le comité de haut niveau présidé par le secrétaire en chef surveillerait le projet tout en veillant à ce que l’infrastructure logistique, les services publics d’électricité et toutes les autorisations requises soient fournies dans un délai déterminé, a déclaré Sharma, ajoutant que le projet approuvé serait la plus grande usine de fabrication du pays, la cimenterie étant également l’une des plus grandes cimenteries du pays.

L’aciérie intégrée 24-MTPA produirait différentes qualités d’acier avec une technologie de fabrication d’acier verte. Elle produirait également des produits en aval d’acier à haute valeur ajoutée. L’installation sidérurgique de l’AMNS nécessiterait un certain nombre d’entreprises de fabrication auxiliaires. Cela attirerait de nouveaux investissements dans l’État, centrés sur l’installation sidérurgique.

La société développait une jetée captive sur le port de Subarnarekha, en cours de construction par les Tatas. Outre le projet de Kendrapara, la société installerait une usine de boulettes de 6 MTPA à Paradip, sur l’installation Essar Steel. AMNS a acquis Essar Steel, criblé de dettes, en 2019 via la route NCLT.

« L’installation de Paradip a une parcelle de terrain de 1 485 acres, mais AMNS n’utilisait actuellement que 200 acres », a déclaré Sharma.

Le projet sidérurgique intégré créerait 16 000 emplois, a déclaré une source de l’entreprise.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.