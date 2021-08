Poussée électrique pour vélos – L’Express Financier

Selon un rapport de CRISIL Ratings, le marché indien du vélo devrait enregistrer une croissance de 20 % de la demande au cours de cet exercice, avec des ventes susceptibles de toucher 1,45 crore d’unités, contre 1,2 crore d’unités au cours de l’exercice 21.

Le vélo omniprésent fait peau neuve. Les marques introduisent des variantes électriques de vélos pour profiter de la forte demande de vélos haut de gamme. Hero Cycles a réorganisé le lancement de la gamme de vélos électriques Lectro (lancé pour la première fois en 2017) en juillet 2020, et Avon Cycles a présenté sa gamme de vélos électriques en mars 2021. Quelques autres marques comme Firefox, Nexzu Mobility et Meraki sont opérant également dans ce sous-segment de niche des vélos haut de gamme.

Le moment semble opportun, selon les analystes, car la pandémie a donné un coup de fouet à l’industrie du vélo en Inde, qui vaut globalement Rs 7 000 crore. Les restrictions sur les activités liées au fitness et les préoccupations croissantes concernant les questions de santé et de bien-être stimulent les ventes cette année. Selon un rapport de CRISIL Ratings, le marché indien du vélo devrait enregistrer une croissance de 20 % de la demande au cours de cet exercice, avec des ventes susceptibles de toucher 1,45 crore d’unités, contre 1,2 crore d’unités en FY21.

À l’exclusion des vélos électriques, le segment haut de gamme du marché est évalué à environ 2 000 à 2 200 crores sur le marché national organisé.

Paré

Les fabricants de vélos électriques ciblent un large éventail de consommateurs – de ceux qui recherchent des solutions de trajet quotidien et des balades amusantes, aux personnes qui veulent une alternative moins chère aux scooters électriques pour les trajets courts.

Aditya Munjal, PDG de Hero Lectro E-Cycles, déclare que l’objectif de l’entreprise est de « résoudre les besoins de mobilité sur de courtes distances, moins de 20 km par jour, de nos clients cibles dans la tranche d’âge 18-44 ans ».

Lors de son lancement, Lectro E-Cycles proposait des vélos dans la fourchette de prix de 40 000 à 80 000 roupies. En 2020, il a été placé sous l’égide de Hero, pour tirer parti de la force de la marque mère, et rebaptisé. Les vélos électriques Hero Lectro sont actuellement vendus dans environ 600 points de vente et via des canaux de commerce électronique dans 150 villes du pays.

Avon Cycles a expérimenté les cycles électriques au format cyclomoteur il y a 10 ans. Le véhicule, au prix d’environ Rs 15 000, n’a pas décollé comme prévu. Omkar Singh Pahwa, président et directeur général d’Avon Cycles, a déclaré que les gens n’aimaient pas le facteur de forme du véhicule et n’étaient pas disposés à pédaler sur un véhicule qui ressemblait à un scooter. Cette année, Avon se concentre sur sa distribution en Inde du Nord et étend sa présence sur d’autres marchés.

Depuis les premiers lancements de Lectro et d’Avon, le marché des vélos électriques en Inde a mûri et les constructeurs sont désormais en mesure de fabriquer des véhicules moins chers et plus avancés. Le prix d’entrée pour Hero Lectro E-Cycles, aujourd’hui, commence à partir d’environ Rs 25 000 et va jusqu’à Rs 50 000 ; Les vélos électriques d’Avon coûtent environ Rs 30 000.

Ramassage lent

La croissance du marché global du vélo peut être attribuée aux segments premium et enfants. Ces deux segments représentent près de 40 % du marché et sont portés par les besoins de remise en forme et de loisirs, et non par la mobilité personnelle. Les vélos électriques pouvant parcourir environ 20 à 30 km en une seule charge pourraient éventuellement constituer les cas d’utilisation de la mobilité personnelle.

Nitesh Jain, directeur de CRISIL Ratings, informe qu’une grande partie de la demande de vélos électriques est satisfaite principalement par les importations. « Bien que ce segment présente de bonnes perspectives de croissance, le développement d’infrastructures adaptées au cycle, la tarification des modèles et la localisation des composants joueront un rôle clé dans la croissance future », ajoute-t-il. Les analystes s’attendent à ce qu’à long terme, les ventes B2B pour les trajets courts entre les plaques tournantes des transports publics et le domicile/le bureau pourraient constituer un marché potentiel pour les vélos électriques en Inde.

Rajeev Singh, partenaire et leader automobile, Deloitte India, souligne qu’il incombera aux acteurs privés de créer un modèle par lequel ils peuvent mettre en place des stands de vélos électriques et des points de recharge dans les villes, et développer un système de paiement à l’utilisation . Les efforts du gouvernement pour favoriser une culture du cyclisme en construisant des pistes cyclables et en édictant des réglementations pour réduire le nombre de trois-roues fonctionnant aux combustibles fossiles pourraient favoriser l’adoption des vélos électriques pour la connectivité du dernier kilomètre, selon les analystes.

L’importation de composants comme les moteurs, les capteurs et les batteries lithium-ion rend le coût de ces cycles prohibitif. Le prix moyen des cycles premium se situe entre 10 000 et 12 000 Rs, tandis que les vélos électriques se vendent à plus de 25 000 Rs. « Le vélo électrique est une offre de produits différente, et nous ne verrions généralement pas un client de vélo opter pour un vélo électrique », explique Jain.

