Poussée «Make in India» dans le métro de Mumbai! Alstom remporte un contrat pour la conception et la fabrication de 234 autocars pour les lignes 4 et 4A

Métro de Mumbai: Stimulez pour «faire en Inde»! Un contrat d’une valeur de 220 millions d’euros (Rs 1,854 crore) a été attribué à Alstom par l’Autorité de développement de la région métropolitaine de Mumbai (MMRDA) pour concevoir, fabriquer, tester, fournir et mettre en service un total de 234 voitures de métro, y compris la formation du personnel pour la ligne 4 du métro de Mumbai et le corridor d’extension Wadala-Kasarvardavali-Gaimukh. Selon un communiqué publié par Alstom, de nouveaux produits ont été ajoutés au portefeuille de la société dans le cadre de l’acquisition de Bombardier Transport le 29 janvier 2021. Le portefeuille combiné de signalisation, de produits, d’ingénierie et de services permet une augmentation significative de l’offre pour les clients à travers l’Inde. et la région Asie-Pacifique.

Selon Alstom, la ligne est un corridor surélevé de 35,3 km de long avec un total de 32 stations. La ligne offrira une interconnectivité entre la route Eastern Express existante, Mono Rail, la ligne de métro 2B en cours entre DN Nagar et Mandale, la ligne de métro 5 proposée entre Thane et Kalyan, la ligne de métro 6 entre Swami Samarth Nagar et Vikhroli. On s’attend à ce que les lignes 4 et 4A du métro de Bombay réduisent le temps de trajet actuel de 50 à 75%, en fonction de l’état des routes.

Ling Fang, président de la région, Alstom Asie-Pacifique, a déclaré que la société était heureuse d’avoir remporté ce projet prestigieux par MMRDA et qu’elle attend avec impatience de commencer à travailler sur ce projet. La société est fière de jouer un rôle dans le renforcement des infrastructures de l’Inde et de fournir des solutions de mobilité de classe mondiale à la capitale commerciale du pays.

Soutenant les initiatives de modernisation du gouvernement Modi, Alstom a introduit plusieurs technologies de rupture en Inde avec du matériel roulant, des infrastructures, des équipements ferroviaires, une signalisation et des services de classe mondiale. Alstom a livré des rames de métro pour les villes de Delhi, Lucknow, Chennai, Kochi et actuellement, la société exécute le projet de la ligne 3 du métro de Mumbai. Actuellement, près de 8 000 personnes sont employées par Alstom en Inde. L’entreprise possède six sites industriels à travers le pays: Madhepura au Bihar, SriCity dans l’Andhra Pradesh, Coimbatore au Tamil Nadu, Savli & Maneja au Gujarat et Kolkata au Bengale occidental.

