Poussée prudente: le secrétaire aux finances, TV Somanathan, tempère les attentes de relance

Les engagements de dépenses du Centre n’ont dépassé le niveau budgétisé d’environ Rs 2 lakh crore qu’à mi-parcours de l’exercice, en raison de l’annonce d’une série de mesures, notamment des céréales gratuites pour les pauvres, une subvention élevée des engrais et l’apurement des cotisations aux exportateurs, a déclaré le secrétaire de TV Somanathan.

Le Centre avait budgétisé ses dépenses pour l’exercice 22 à Rs 34,83 ​​lakh crore.

Cependant, les collectes d’impôts – à la fois directes et indirectes – dépasseront également les objectifs budgétaires de l’exercice 22 (15,45 lakh crore Rs), a-t-il déclaré lors du programme d’échange d’idées du groupe Indian Express. Le secrétaire a concédé que le récent paquet du gouvernement pour le secteur des télécommunications en crise pourrait faire pression sur ses recettes non fiscales cet exercice.

Pourtant, certains analystes fixent le montant des revenus supplémentaires à Rs 2 lakh crore en FY22. Cela signifie que les engagements de dépenses supplémentaires du Centre peuvent être facilement absorbés par le flux de recettes supplémentaires, sans mettre en danger son objectif de déficit budgétaire pour l’exercice 22 de 6,8 % du PIB. Au contraire, ses restrictions sur les «dépenses inutiles» dans des dizaines de départements au cours de la première moitié de cet exercice pourraient générer des économies d’environ Rs 1,15 lakh crore, selon une estimation de FE.

Il existe une forte opinion parmi les sections de la fraternité des économistes et les analystes indépendants que le gouvernement pourrait permettre au déficit budgétaire de dépasser le niveau budgétisé par une marge significative pour trouver des ressources pour donner un coup de pouce bien nécessaire aux dépenses de consommation, qui sont à un niveau très bas.

Le secrétaire a cependant cherché à tempérer les attentes d’une importante relance du côté de la demande. La reprise de l’activité économique elle-même stimulera la demande, a-t-il déclaré. « La stimulation directe de la demande est soumise à des contraintes fiscales. Le problème avec les mesures de relance dans une démocratie dynamique, c’est qu’il est plus facile de lancer un programme de dépenses que de l’arrêter. Cela peut conduire à une situation où le gouvernement dépensera même lorsqu’il n’est pas nécessaire de dépenser. »

Au milieu des inquiétudes concernant un ralentissement de la croissance des dépenses d’investissement, Somanathan, qui détient le portefeuille des dépenses, a clairement indiqué que le ministère des Finances n’avait imposé aucune restriction sur les dépenses d’investissement. Il appartient aux différents départements d’utiliser l’espace budgétaire dont ils disposent pour les dépenses d’investissement, a-t-il souligné.

Les dépenses d’investissement du Centre n’ont augmenté que de 15 % au cours de la période avril-juillet par rapport à l’année précédente, par rapport à l’objectif annuel de 30 % (par rapport aux chiffres réels de l’exercice 21). Depuis la présentation du budget FY22 – dans lequel le gouvernement a poussé à des dépenses d’investissement, avec un effet multiplicateur élevé, pour inverser une chute de la croissance induite par Covid – ces dépenses ont chuté en mars, mai et juillet par rapport à l’année précédente.

« Nous voulions atteindre cet objectif (objectif budgété de croissance des investissements) mais ce n’est pas tant que ça. Toute dépense en capital non engagée n’est due à aucun frein… Les dépenses en capital peuvent nécessiter l’acquisition de terrains, la construction, etc. Nous examinons les progrès… », a déclaré Somanathan.

Pour que l’objectif budgété de Rs 5,54 lakh crore soit atteint, les investissements du Centre doivent augmenter de 36% sur un an entre août 2021 et mars 2022.

Le secrétaire a respiré la confiance que le plan de vente d’Air India sera mis en œuvre. “Le fait que nous ayons reçu deux offres pour Air India est un bon signe.” La vente de la participation minoritaire du gouvernement dans LIC est « à un stade avancé de préparation ».

Malgré des perceptions fiscales élevées, le gouvernement ne recourra pas à la prodigalité fiscale. “Il y a (des augmentations) des engagements de dépenses qu’il ne faut pas perdre de vue lorsqu’ils disent que les revenus ont augmenté”, a-t-il déclaré.

À ce titre, le gouvernement a déjà choisi la voie d’une « expansion budgétaire calibrée » pour contrer les dommages causés à l’économie par la pandémie. C’est pourquoi le déficit budgétaire budgété est à un niveau élevé de 6,8 % pour l’exercice 22, et non de 3 %, a-t-il déclaré.

Néanmoins, le secrétaire a affirmé que le gouvernement continuera à donner la priorité aux dépenses sur les pauvres et les vulnérables, et sur les domaines de l’économie qui ont besoin de protection. « La NREGA, les subventions pour l’alimentation et les engrais et les investissements seront entièrement financés. Nous ne voulons pas accumuler d’arriérés, y compris au niveau des avantages à l’exportation. Nous essayons de protéger ceux qui ont besoin de protection, tout en protégeant également la stabilité macro-économique », a-t-il déclaré.