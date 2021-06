Poussée verte massive: Reliance Industries investira Rs 75 000 crore en 3 ans

RIL investira plus de 60 000 crores de roupies au cours des trois prochaines années dans ces usines du seul complexe de Jamnagar.

S’en tenant à son plan visant à atteindre le statut de carbone net zéro plus tôt que ses pairs mondiaux d’ici 2035, Reliance Industries (RIL) a dévoilé jeudi un méga plan pour les entreprises d’énergie verte et propre. La société ferait des investissements initiaux de Rs 75 000 crore sur ses ressources internes dans la zone en plein essor au cours des trois prochaines années, a annoncé le président Mukesh Ambani lors de la 44e AGA.

Déclarant que les travaux avaient déjà commencé pour développer le complexe Dhirubhai Ambani Green Energy Giga sur 5 000 acres à Jamnagar, Ambani a déclaré que l’installation comprendrait des unités de fabrication de cellules et modules solaires, une unité de batterie pour le stockage d’énergie, une usine de fabrication de piles à combustible et un usine d’électrolyseur pour produire de l’hydrogène vert. L’entreprise fournirait des solutions de bout en bout pour la construction et l’exploitation de grandes centrales renouvelables, des installations solaires sur les toits et des installations solaires décentralisées dans les villages, a-t-il ajouté.

“Reliance établira et permettra au moins 100 giga-watts (GW) d’énergie solaire d’ici 2030”, a déclaré Ambani. L’Inde s’est fixé comme objectif d’augmenter la capacité d’énergie renouvelable à 450 GW d’ici 2030, contre 95 GW actuellement.

En phase avec l’engagement mondial des pays et des entreprises à réduire l’utilisation de combustibles fossiles à fortes émissions et à réduire leur empreinte carbone, les majors mondiales de l’énergie comme BP, Total et Royal Dutch Shell ont annoncé leur intention d’obtenir une étiquette carbone nette zéro d’ici 2050 ; Reliance, bien qu’étant une entreprise à forte intensité d’hydrocarbures, avait annoncé l’année dernière un objectif plus ambitieux pour atteindre l’objectif convoité d’ici 2035. Des géants de la technologie comme Microsoft et Apple visent à atteindre l’objectif d’ici 2030.

“Nous utiliserons de l’hydrogène vert et du dioxyde de carbone comme matières premières pour développer une feuille de route pour les nouveaux produits chimiques verts, les engrais verts et les carburants électroniques”, a déclaré Ambani. Les centrales solaires et éoliennes peuvent produire de l’hydrogène vert à l’aide d’électrolyseurs via le processus d’électrolyse, dans lequel l’électricité générée à partir d’énergies renouvelables est mise dans l’eau pour créer de l’hydrogène et de l’oxygène.

RIL investira plus de 60 000 crores de roupies au cours des trois prochaines années dans ces usines du seul complexe de Jamnagar.

L’annonce de RIL fait suite à l’approbation par le gouvernement du programme d’incitation à la production solaire (PLI) de 4 500 crores de roupies en avril pour augmenter la capacité nationale de fabrication de panneaux solaires et de cellules. Les bénéficiaires du dispositif seront sélectionnés sur la base de la capacité de fabrication qu’il est proposé de mettre en place et de l’étendue des produits élémentaires nécessaires à la fabrication des panneaux solaires qu’ils s’engagent à fabriquer dans le pays.

RIL commencerait avec de la silice brute, la convertirait en polysilicium, qui serait ensuite converti en lingot et en plaquettes. Ceux-ci seraient ensuite utilisés pour fabriquer des cellules et des modules solaires. Le polysilicium, les plaquettes et les cellules sont les éléments de base de la fabrication de modules solaires, et la minuscule base de fabrication de ces produits entraîne une dépendance continue envers les importations.

En mai, le gouvernement avait également approuvé le programme PLI sur le stockage des batteries ACC, avec une dépense de Rs 18 100 crore, pour atteindre une capacité de fabrication de 50 gigawatt-heure (GWh). « Nous collaborerons avec les leaders mondiaux de la technologie des batteries pour atteindre la fiabilité la plus élevée pour une disponibilité d’énergie 24 heures sur 24 grâce à une combinaison de génération, de stockage et de connectivité au réseau », a déclaré Ambani.

Le chef de RIL a également déclaré que Yasir Al-Rumayyan, président de Saudi Aramco, rejoindrait le conseil d’administration de RIL en tant qu’administrateur indépendant. En août 2019, RIL a annoncé avoir signé une lettre d’intention non contraignante pour vendre une participation de 20 % dans son activité O2C à Saudi Aramco. L’activité O2C comprend les divisions de raffinage et de pétrochimie de RIL, ainsi que la participation de 51 % de RIL dans son activité de commercialisation de carburant. “Je m’attends à ce que notre partenariat soit formalisé rapidement au cours de cette année, après avoir obtenu les autorisations réglementaires requises”, a déclaré Ambani.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.