Poussée verte: Reliance New Energy Solar, deux autres remportent un PLI solaire de Rs 4 500 crores

Shirdi Sai Electricals, fabricant de transformateurs et entrepreneur EPC basé dans l’Andhra Pradesh, Jindal India Solar Energy et Reliance New Energy Solar de BC Jindal Group ont été sélectionnés comme bénéficiaires du programme d’incitation liée à la production (PLI) pour la fabrication de panneaux solaires.

Ensemble, ces entreprises mettront en place environ 12 000 mégawatts (MW) de capacités de fabrication dans le cadre du programme et recevront une incitation combinée de Rs 4 500 crore.

Les nouvelles capacités sont considérées comme une source d’approvisionnement domestique pour une industrie qui dépend à 80 % des importations. Conformément aux récentes annonces de la COP26, le pays s’est fixé pour objectif d’installer 500 gigawatts (GW) de capacité d’énergie renouvelable d’ici 2030, dont une grande partie proviendra de centrales solaires.

Shirdi Sai Electricals recevra un PLI de Rs 1 875 crore sur cinq ans et Jindal India Solar recevra Rs 1 390 crore. Reliance New Energy Solar, une filiale de Reliance Industries (RIL), obtiendra un PLI de Rs 1,190 crore. Des sources gouvernementales ont déclaré que si le Centre ratifiait la proposition du ministère des énergies nouvelles et renouvelables de l’Union d’affecter 18 000 crores de roupies supplémentaires au programme solaire PLI, les 13 autres sociétés présélectionnées, dont Adani Infrastructure, FS India Solar Ventures, Coal India, Larsen et Toubro , ReNew Solar, Tata Power Solar, Waaree Energies et Vikram Solar, bénéficieraient également de ses avantages.

Le 25 mai, l’Agence indienne de développement des énergies renouvelables avait invité les fabricants de modules solaires à soumettre des candidatures pour bénéficier du programme PLI, et les offres financières ont été ouvertes le 25 octobre. Le Cabinet avait autorisé le programme le 31 mars. Les bénéficiaires du programme PLI ont été sélectionnés par appel d’offres et classés sur la base de la capacité de fabrication proposée par les entreprises et de l’étendue des produits élémentaires nécessaires à la fabrication des panneaux solaires qu’elles s’engagent à fabriquer dans le pays.

Pour stimuler la fabrication nationale, le Centre avait imposé un droit de sauvegarde de 25 % sur les importations d’énergie solaire en provenance de Chine et de Malaisie en juillet 2018 pendant deux ans, qui a été prolongé jusqu’en juillet 2021, à un taux de 15 %. À partir du début de l’exercice 23, les importations de modules solaires et de cellules seront assujetties à un droit de douane de base de 40 % et 25 %, respectivement. La capacité d’énergie renouvelable actuellement installée dans le pays est de 103 GW, dont 48 GW sont solaires. 50 GW supplémentaires de projets d’énergies renouvelables sont en cours de mise en œuvre et 32 ​​GW de projets à divers stades d’appel d’offres.

Peu de temps après l’annonce du programme PLI, le président de RIL, Mukesh Ambani, avait déclaré le 24 juin que la société avait commencé à développer le complexe Dhirubhai Ambani Green Energy Giga à Jamnagar, qui comprendra des unités de fabrication de cellules et modules solaires, une unité de batterie pour l’énergie. stockage, une usine de fabrication de piles à combustible et une usine d’électrolyseurs pour produire de l’hydrogène vert. La société a l’intention de dépenser 60 000 crores de roupies pour le complexe de Jamnagar. RIL prévoit de commencer avec de la silice brute, de la convertir en polysilicium, qui serait ensuite converti en lingots et plaquettes qui seraient ensuite utilisés pour fabriquer des cellules et des modules solaires. Le polysilicium, les plaquettes et les cellules sont les éléments de base pour la fabrication de modules solaires, et la minuscule base de fabrication de ces produits entraîne une dépendance continue envers les importations. La société a également récemment annoncé l’acquisition du fabricant d’énergie solaire REC Solar Holdings auprès du China National Bluestar Group pour 771 millions de dollars.

