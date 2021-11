Pousser les exportations derrière le voile de la durabilité à l’OMC

Il faut espérer que l’Inde continuera d’être à l’avant-garde pour relever le formidable défi des relations entre le commerce et l’environnement lors de la prochaine CM12.

Par Abhijit Das et Shailja Singh

Alors que la poussière est peut-être encore retombée depuis le sommet de la COP26 à Glasgow, elle est loin d’être terminée pour ceux qui cherchent à résoudre les problèmes plus épineux du commerce mondial et de l’environnement. En fait, une véritable tempête de sable pourrait être déclenchée à Genève plus tard ce mois-ci lors d’un autre sommet crucial, cette fois à l’OMC.

La 12e Conférence ministérielle de l’OMC (MC12) verra probablement les pays développés tenter une fois de plus de faire valoir leur avantage économique historique – et manifestement injuste – et d’enfermer le monde en développement dans un bourbier d’engagements contraignants en matière de commerce et d’environnement. Il est important pour nous de comprendre exactement quelles pourraient être ces obligations problématiques. D’autant plus que nous luttons pour distribuer les fruits du développement à des milliards de personnes dans le monde en développement.

Dans un geste intelligent visant peut-être à réduire l’opposition de nombreux pays du Sud à négocier des règles commerciales multilatérales sur ces questions, les pays développés tentent d’édulcorer cette pilule en utilisant des termes tels que « discussions dédiées » et « actions volontaires et partenariats ». Bien qu’à ce stade, l’initiative n’englobe pas l’ensemble des membres de l’OMC, de nombreux pays en développement, dont l’Inde, subiront des pressions pour finalement y adhérer.

Bien sûr, chaque nation doit faire des efforts dédiés vers une voie de développement à faible émission de carbone. Mais tout verdissement de l’économie dans les pays en développement doit aller de pair avec la création d’emplois et la génération de revenus grâce à la fabrication nationale de nombreux « produits verts ». Des pays comme l’Inde doivent mettre en place leurs propres industries, technologies et systèmes pour lutter contre le changement climatique et ne pas être rendus dépendants des importations en provenance du monde développé, une option extrêmement coûteuse.

Pourtant, les règles contraignantes qui pourraient émerger des négociations sur le commerce et la durabilité pourraient contraindre les pays en développement à devenir massivement dépendants des produits et technologies importés à faible émission de carbone et « respectueux du climat ». Il existe cinq grandes manières par lesquelles l’agenda du commerce durable pourrait être promu par les pays développés à l’OMC.

Premièrement, il y aura probablement un nouvel élan pour amener les pays membres de l’OMC à éliminer les droits de douane sur les soi-disant « biens environnementaux ». Alors que cette question faisait partie de l’ordre du jour du cycle de négociations de Doha de l’OMC, l’accord n’a pas été conclu.

Deuxièmement, avec l’objectif apparent d’améliorer l’efficacité des ressources, les partisans du lien entre commerce et durabilité poussent le récit d’une « économie circulaire ». Cela implique, entre autres, la réparation, la remise en état et le recyclage des matériaux existants. Un élément essentiel d’une telle économie circulaire est l’accent mis sur la suppression des restrictions et la stimulation du commerce des produits remanufacturés. Cette proposition a également été discutée lors du cycle de Doha et rejetée par de nombreux pays en développement.

Les importations de produits remanufacturés, qui ont tendance à être moins chers que des produits neufs similaires, rendraient très difficile la concurrence sur le marché pour les producteurs existants dans les pays en développement. En outre, les pays en développement risquent d’être aux prises avec des technologies inefficaces et obsolètes qui peuvent peut-être consommer plus d’énergie que les nouveaux produits. En outre, l’augmentation du commerce des produits remanufacturés est susceptible de déplacer le fardeau de l’élimination écologiquement rationnelle de ces produits des pays développés vers les pays en développement.

Troisièmement, une partie intégrante de l’agenda du commerce et de la durabilité est la poussée vers la création de normes internationales basées sur cette économie circulaire, ainsi que sur d’autres considérations de performance environnementale qui prévalent principalement dans les pays développés. Si les pays en développement sont mandatés pour fonder leurs réglementations techniques sur des normes environnementales strictes, cela mettra probablement la barre trop haute pour leurs producteurs nationaux. Cela les empêcherait de vendre sur leur propre marché intérieur, ouvrant ainsi la voie à des importations sans entrave.

Quatrièmement, les énergies renouvelables, ironiquement un élément clé de tout plan vert pour les pays du Sud, seraient touchées. En vertu des règles existantes de l’OMC, la plupart des pays en développement disposent d’une flexibilité considérable pour décider des spécifications d’achat, ainsi que pour favoriser les fournisseurs nationaux, en ce qui concerne les marchés passés par les organismes gouvernementaux. Pour les produits d’énergie renouvelable, ces flexibilités ont été considérablement érodées dans certains ALE récents. Si cette tendance est reportée à l’OMC, les pays en développement perdraient un instrument politique efficace pour donner un coup de fouet aux activités économiques nationales liées à la fabrication de produits et de systèmes clés nécessaires à la production d’énergie renouvelable.

Cinquièmement, un programme « commerce et environnement » pourrait chercher à fournir une justification légale pour imposer des restrictions au commerce international, prétendument pour protéger l’environnement. De nombreux pays en développement craignent que de telles restrictions visent à restreindre leurs exportations et puissent être utilisées par les pays développés à des fins protectionnistes sévères.

Ce n’est pas tout. Les obligations énumérées sont quelques exemples basés sur ce qui est contenu dans plusieurs ALE poussés par les pays développés, et aussi sur les recommandations faites par certaines organisations internationales de l’environnement. La possibilité que d’autres engagements onéreux émergent de la table des négociations à Genève ne peut être exclue.

Comme indiqué dans le rapport phare de la CNUCED sur le commerce et le développement 2021, le programme de développement durable basé sur la libéralisation du commerce est susceptible de « saper toute notion de transition juste en défavorisant les pays en développement les moins responsables des dommages liés au climat ». Cela explique en grande partie pourquoi l’Inde et de nombreux autres pays en développement se sont fermement opposés au programme actuel de commerce et de durabilité du monde développé à l’OMC.

Malgré l’urgence de lutter contre le changement climatique, les règles du commerce mondial ne devraient pas être autorisées à créer davantage de déséquilibres et à retarder les perspectives de croissance économique dans les pays en développement. Une telle inégalité s’avérera également désastreuse pour l’environnement à long terme. Il faut espérer que l’Inde continuera d’être à l’avant-garde pour relever le formidable défi des relations entre le commerce et l’environnement lors de la prochaine CM12.

Das est directeur et Singh est professeur agrégé, Centre d’études de l’OMC, IIFT, New Delhi. Les vues sont personnelles

