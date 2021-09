De plus, il est judicieux d’imposer des obligations de consommation d’hydrogène vert aux producteurs d’engrais et aux raffineurs de pétrole. (Image représentative)

Le Premier ministre Narendra Modi parlant de «l’hydrogène vert» dans son discours I-Day signale une poussée définitive pour le carburant alternatif en Inde. Le Premier ministre a annoncé une mission nationale de l’hydrogène (NHM), avec une dépense de Rs 800 crore, dont les détails sont attendus. Le Kerala, semble-t-il, veut partir tôt ; Business Standard a indiqué que l’État avait entamé des pourparlers avec les majors de l’énergie IOC, NTPC, BPCL, GAIL, entre autres pour produire de l’hydrogène vert à partir de l’installation d’énergie solaire de l’aéroport de Cochin. Cependant, c’est l’ambitieux plan « 1-1-1 » de Mukesh Ambani – 1 $ pour un kg en une décennie – qui fait la une des journaux. Ayant engagé Rs 75 000 crore sur trois ans, le président de Reliance Industries semble déterminé à atteindre cet objectif. Même si cela semble trop beau pour être vrai, le plan doit être poursuivi.

Non seulement l’hydrogène vert permettra au pays d’économiser des devises coûteuses puisque nous importons pour quelque 160 milliards de dollars de combustibles fossiles, mais la réduction de l’empreinte carbone serait significative. Certes, le faire n’est pas une mince tâche ; les experts soulignent les nombreux défis liés à l’échelle, à l’adoption de nouvelles technologies ainsi qu’à la mise en place d’installations de stockage et de chaînes de distribution. L’hydrogène est très réactif à l’état naturel et nécessite des installations de stockage spécialisées. Cependant, étant donné les énormes bénéfices que cette énergie peut apporter, le gouvernement doit élaborer des politiques libérales pour encourager les investissements ; plus il y a d’entreprises, mieux c’est pour les consommateurs. À l’heure actuelle, l’hydrogène vert n’est pratiquement pas présent dans le mix énergétique propre du pays d’environ 100 MW.

Les plans d’énergie renouvelable de l’Inde, mis en œuvre en grande partie par le biais d’un processus d’appel d’offres, ont été assez réussis même si la capacité reste en deçà des objectifs projetés. Le secteur a traversé une période difficile grâce au déshonneur des AAE par les acheteurs dans certains États, mais les coûts de production de l’énergie solaire ont baissé, tout comme les tarifs. Le gouvernement doit travailler pour résoudre ces problèmes liés à l’APP.

L’hydrogène vert est produit dans un électrolyseur alimenté par des sources d’électricité verte comme l’énergie éolienne ou solaire. RIL espère développer une capacité d’hydrogène vert – il vise 100 MW d’ici 2030 – en utilisant une nouvelle technologie et en abaissant le coût de production à 2 $ par kg et plus tard à 1 $ par kg, contre 3,5 à 6,5 $ par kg actuellement. Il est possible que les coûts et les prix baissent sensiblement comme ils l’ont fait pour l’énergie solaire et éolienne.

Si l’Inde veut construire de grandes capacités d’hydrogène vert, elle doit s’assurer que les règles du jeu sont équitables pour tous les entrants et que le régime politique est stable. De plus, les producteurs doivent être protégés contre les renversements de contrats au fur et à mesure que les coûts baissent. Les avantages de l’utilisation de l’hydrogène vert comme carburant à des fins commerciales sont nombreux. Les risques commerciaux se révéleront au fur et à mesure que les capacités commenceront à se créer. Le programme PLI pour la fabrication d’électrolyseurs indigènes est une bonne nouvelle, tout comme le projet de Viability Gap Funding pour l’hydrogène vert dans la mobilité lourde. De plus, il est judicieux d’imposer des obligations de consommation d’hydrogène vert aux producteurs d’engrais et aux raffineurs de pétrole.

