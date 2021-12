Pousses vertes vues : l’inflation devrait s’atténuer d’ici la mi-2022, selon le président de la Ficci, Sanjiv Mehta

Parlant de ses attentes vis-à-vis du prochain budget de l’Union, Mehta a déclaré que le budget de l’année dernière, malgré toutes les contraintes, était à bien des égards un budget de rêve et que le gouvernement devrait continuer à le développer.

L’inflation élevée a eu un impact sur la consommation et les volumes du marché ont baissé, en particulier dans l’économie rurale, mais il est probable qu’il commence à s’atténuer à partir de la mi-2022 car il est en grande partie dû à des contraintes du côté de l’offre ou à la spéculation, Sanjiv Mehta, président nouvellement élu de la Fédération. des chambres indiennes de commerce et d’industrie (Ficci) et CMD de Hindustan Unilever (HUL), ont déclaré mardi.

Dans une interview avec FE, Mehta a déclaré qu’aujourd’hui la situation est bien meilleure et qu’il y a beaucoup de pousses vertes dans l’économie, comme les collectes d’impôts ont été robustes, les exportations se portent bien, beaucoup d’IDE sont entrés, donc structurellement il y a beaucoup de marge pour croître et les investissements privés démarreraient une fois la demande relancée.

« Ce que je dis, c’est qu’aujourd’hui la situation est bien meilleure ; les entreprises se sont désendettées, les banques ont pu augmenter leur capital, c’est donc un bon environnement où une fois la demande lancée, je ne vois aucun homme d’affaires qui voudrait ne pas manquer l’opportunité de vente. Et je ne pense pas que même l’appétit pour le risque des entreprises indiennes ait diminué », a-t-il déclaré. Mehta a ajouté que jusqu’au moment où les investissements privés commenceraient, le gouvernement devrait faire sa part et maintenir les dépenses.

« Nous devons encore entrer dans ce cercle vertueux de croissance, où la demande est robuste, les investissements en capital se produisent, plus d’emplois sont créés, il y a plus d’argent dans les mains des gens et plus d’investissements ont lieu », a-t-il déclaré. Parlant de ses attentes vis-à-vis du prochain budget de l’Union, Mehta a déclaré que le budget de l’année dernière, malgré toutes les contraintes, était à bien des égards un budget de rêve et que le gouvernement devrait continuer à le développer.

« Pour soutenir la consommation rurale, les programmes de subventions alimentaires doivent se poursuivre et la cohérence des politiques doit être maintenue », a-t-il déclaré. Parlant de son entreprise, Mehta a déclaré que l’inflation avait un impact sur les volumes, mais jusqu’à présent, il n’a vu aucune baisse perceptible, car l’entreprise est présente dans toutes les catégories et possède plusieurs marques. « La demande rurale semble encore tiède du point de vue du volume du marché et il y a de l’inflation dans de nombreuses catégories.

Le volume diminuerait certainement s’il y avait une augmentation des prix », a-t-il déclaré. Sur d’autres questions politiques majeures, Mehta a déclaré qu’en matière de commerce électronique, le gouvernement devrait maintenir le statu quo car cela a profité à toutes les parties prenantes et, plus important encore, il apporte la technologie, ce qui est si important.

« Nous avons été en mesure de développer une capacité massive et il est possible de créer une énorme capacité numérique ici », a-t-il déclaré. En ce qui concerne les programmes d’incitation liés à la production, le HUL CMD a déclaré que le gouvernement a fait une très bonne chose en proposant de tels programmes car ils créent une échelle et donnent un avantage concurrentiel, ce qui est très nécessaire.

« Les programmes PLI vous offrent un avantage d’échelle, et l’échelle est très importante pour créer un avantage concurrentiel ; parce que si vous le regardez d’un scénario global, vous devrez rivaliser sur la qualité de service et l’innovation de coût ; ainsi, l’échelle vous offre un énorme avantage en termes de coût, et c’est ce qu’un programme PLI vous permettra de faire », a déclaré Mehta.

Lorsqu’il a souligné qu’il y avait eu une réponse tiède à certains des programmes PLI, il a dit que nous devrions lui donner du temps car il est encore tôt et si dans le processus il est constaté que la période de ces programmes doit être prolongée, alors il est sûr que le gouvernement le ferait. « Vous savez, chaque fois que vous examinez des réformes, je pense que ce serait une erreur fatale de les examiner aussi brièvement. Alors ne tirons pas de conclusion à ce stade, cela vient d’être annoncé », a déclaré Mehta.

