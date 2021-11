Poutine ARRÊTE les livraisons de gaz – mais quelle quantité d’énergie du Royaume-Uni Poutine contrôle-t-il ? | Monde | Nouvelles

Le gaz russe n’est plus acheminé vers l’Europe, le fournisseur public Gazprom ayant cessé ses livraisons. La société a arrêté le passage du gaz par le gazoduc Yamal via la Pologne. Et la moitié passe par l’Ukraine vers l’Autriche et le sud de l’Allemagne.

Quelle quantité d’énergie britannique Vladimir Poutine contrôle-t-il ?

La Russie est un important fournisseur d’énergie pour l’Europe, avec 43 pour cent des États membres recevant des fournitures du pays.

Mais ce rôle a longtemps été remis en cause par les membres, qui ont exprimé leurs réserves depuis plus d’une décennie alors que M. Poutine continue d’exercer un contrôle sur l’Europe de l’Est.

Maintenant, cette concentration semble devoir augmenter avec le Nord Stream 2.