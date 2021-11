Poutine arrive le mois prochain ? Conseil de l’Arctique, Afghanistan et bien plus encore au centre des préoccupations

Il s’agira d’une visite de travail, au cours de laquelle à l’issue des pourparlers entre le Premier ministre Narendra Modi et le président Poutine, plusieurs accords sont susceptibles d’être encrés. (Photo d’archive : PTI)

Le sommet annuel indo-russe devrait avoir lieu au début du mois prochain et cette fois, le président russe Vladimir Poutine devrait être physiquement présent.

Bien qu’officiellement aucune date n’ait été annoncée, selon des sources, le dirigeant russe accompagné d’une délégation de haut niveau arrivera ici au cours de la première semaine de décembre. Il s’agira d’une visite de travail, au cours de laquelle à l’issue des pourparlers entre le Premier ministre Narendra Modi et le président Poutine, plusieurs accords sont susceptibles d’être encrés.

L’année dernière, en décembre, le sommet annuel entre les deux pays pour la première fois en 20 ans a été annulé. Comme cela a été signalé précédemment, l’annulation a été attribuée à la pandémie de Covid-19 par des responsables ; cependant, il y avait des experts comme le professeur Rajan Kumar, School of International Studies, JNU, qui ont déclaré que l’annulation du sommet était due au malaise de la Russie sur le « Quad » (les États-Unis, le Japon, l’Australie et l’Inde).

Importance de la visite prévue

Cette année, le sommet devrait se concentrer non seulement sur la coopération bilatérale en matière de défense, mais aussi sur la lutte contre la menace du terrorisme, le trafic de drogue, l’extrémisme et la situation en Afghanistan.

La Russie a invité l’Inde à des pourparlers en troïka à Moscou pour discuter de la situation dans l’Afghanistan déchiré par la guerre et de la manière dont l’Inde et d’autres pays de la région peuvent travailler ensemble.

La visite/le sommet a lieu à un moment où l’Inde prendra livraison du système de défense aérienne S-400 vers la fin de l’année. Des sources ont confirmé à Financial Express Online « Le premier ensemble régimentaire de systèmes de défense aérienne S-400 Triumf » SA-21 Growler « de Russie arrive à la fin de l’année conformément au calendrier du contrat. »

Le contrat pour le système de défense aérienne a été signé lors du sommet annuel entre les deux pays en 2018 en présence du président Vladimir Poutine. En 2019, le Premier ministre Modi était dans la ville de Vladivostok, à l’extrême est de la Russie, pour le sommet annuel. Le Premier ministre Modi était également l’invité d’honneur du cinquième forum économique de l’Est cette année-là.

Et en 2020, il n’y a pas eu de sommet en raison de COVID-19. Par conséquent, cette année, le dirigeant russe qui n’a pas beaucoup voyagé devrait se rendre en Inde. La seule autre visite qu’il a effectuée à partir de Moscou était à Genève pour la réunion au sommet avec le président américain Joe Biden.

Quel pourrait être l’ordre du jour des pourparlers cette année ?

Il y a eu plusieurs visites de haut niveau des deux côtés. Et l’effort est d’approfondir la coopération dans divers secteurs, notamment les hydrocarbures, l’espace, le commerce, la finance, la connectivité, les vaccins COVID, les innovations et les soins de santé et l’énergie atomique.

L’Inde a déjà commencé à utiliser le vaccin russe Spoutnik V qui est produit ici localement. La Russie avait également envoyé une aide médicale lors de la flambée des cas de COVID lors de la deuxième vague plus tôt cette année.

Le format du sommet annuel

L’Inde suit le format du mécanisme de sommet annuel avec deux pays dans le monde – la Russie et le Japon. Et le sommet se déroule alternativement entre les pays respectifs. Jusqu’à présent, 20 sommets annuels ont eu lieu entre l’Inde et la Russie.

L’Inde et la Russie travaillent ensemble sur l’Afghanistan. Mercredi, le conseiller russe à la sécurité nationale (secrétaire du Conseil de sécurité) Nikolai P Patrushev était à New Delhi pour assister au dialogue régional sur l’Afghanistan. Il s’agissait de sa deuxième visite en Inde cette année pour parler de la collaboration avec l’Afghanistan sous les talibans 2.0.

Inde et Conseil de l’Arctique

Chaque fois que le sommet annuel aura lieu entre les deux pays, la participation de l’Inde au Conseil de l’Arctique fera l’objet de discussions. Pourquoi? Car, cette année, la Russie occupe la présidence.

La prochaine ministérielle Russie-Inde-Chine devrait également avoir lieu plus tard cette année.

