Le président russe a minimisé mardi les conséquences possibles de la nouvelle variante, qui s’est maintenant propagée à travers le monde après avoir été détectée pour la première fois en Afrique du Sud. Il a affirmé que les craintes d’une variante mortelle, qui est fortement muté et a forcé l’OMS à tirer la sonnette d’alarme, pourraient être « prématurées ». M. Poutine a déclaré : « Ne nous emballons pas.

« Ils disent que ce n’est pas si virulent. Certains spécialistes appellent même cela un vaccin vivant. »

Les vaccins vivants comprennent une forme affaiblie du virus qui provoque une maladie pour déclencher une réponse immunitaire qui générera des anticorps protecteurs tout en n’étant pas assez fort pour vous rendre malade.

Des maladies comme la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) et les vaccins contre la fièvre jaune incluent tous deux un virus atténué, ce qui signifie qu’il ne se réplique pas bien.

Les premières preuves en provenance d’Afrique du Sud ont indiqué que Pmicron pourrait entraîner une forme plus douce de COVID-19 que d’autres variantes.

Les chercheurs ont mené une étude sur 166 patients dans des hôpitaux du district de Tshwane de la province de Gauteng, juste à l’épicentre de l’épidémie d’Omicron.

Les résultats ont montré que les patients sont principalement plus jeunes que ceux hospitalisés lors des première et deuxième vagues de la pandémie, ce qui signifie qu’ils sont moins susceptibles de contracter un cas grave et ont besoin d’une ventilation.

Eleanor Riley, professeur d’immunologie des maladies infectieuses à l’Université d’Édimbourg, a déclaré que laisser Omicron se propager de manière incontrôlée pourrait s’avérer risqué.

Sur les 50 mutations détectées dans Omicron, 32 d’entre elles se trouvent dans la protéine de pointe – que le lot actuel de vaccins préférés cible pour renforcer le système immunitaire du corps.

Le professeur Riley a déclaré au Telegraph : « Il [Mr Putin] peut-être raison si c’est vraiment très très doux.

« Mais le laisser se propager sans contrainte n’est pas un risque qu’aucun d’entre nous ne devrait prendre compte tenu des informations dont nous disposons actuellement. »

Elle a également déclaré que si le niveau de protection offert par les vaccins est affaibli à cause de la variante Omicron, alors elle a déclaré que « les choses vont empirer avant de s’améliorer ».

Le Dr Hans Kluge a déclaré mardi lors d’un point de presse: « Alors que la capacité de surveillance et le séquençage génomique vont être intensifiés, de plus en plus de pays rapporteront sûrement des cas d’omicron. »

Le Dr Kluge a également déclaré qu’il restait encore beaucoup à découvrir sur la nouvelle variante, dont nous savons peu de choses.

Il a déclaré: « Il reste à voir comment et si la dernière variante préoccupante de Covid-19, omicron, sera plus transmissible et plus grave. »