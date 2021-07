Poutine déchaîne les dernières armes mortelles alors que la course aux armements s’intensifie au milieu des craintes croissantes de guerre | Monde | Nouvelles

in

La Russie a dévoilé mardi le cinquième modèle de l’avion de combat Sukhoi après que la vidéo de lancement a affirmé qu’il avait été développé “en un temps record”. Le fabricant d’armes d’État du Kremlin, Rostec, a déclaré que l’avion de chasse pouvait voler deux fois plus vite que la vitesse du son et a révélé qu’il coûtait jusqu’à 30 millions de dollars.

Le nouvel avion, connu sous le nom de “Checkmate”, a été conçu en mai pour défier l’avion de chasse américain F-35.

Le président russe Vladimir Poutine a inspecté « Checkmate » au salon international de l’aviation et de l’espace MAKS-2021 à Joukovski.

L’homme de 68 ans a déclaré: “L’aviation russe a un grand potentiel de développement”.

Et le directeur général de la United Aircraft Corporation, Yury Slyusar, a déclaré que le président russe était “satisfait” de ce qu’il a vu.

Le vice-Premier ministre du pays, Yuri Borisov, a exprimé ses espoirs d’investissements étrangers dans l’avion de guerre Sukhoi de cinquième génération.

Le Kremlin a suggéré qu’il envisageait de vendre les nouveaux avions de combat à l’Inde, au Vietnam et à plusieurs pays africains.

Près de 300 commandes sont attendues dans les quinze prochaines années.

‘Checkmate’ ne devrait pas prendre son envol avant 2023 et le premier lot sera produit en 2026.

Une affiche particulière montrait « Checkmate » roulant sur une piste recouverte d’une bâche. Sous l’image, l’annonce disait: “Wanna See Me Naked?”

Cela survient juste un jour après que The Mirror a révélé le nouveau char de combat amphibie russe appelé Sprut-SDM1.

Le Sprut-SDM1 peut voyager à sept nœuds dans l’eau et jusqu’à 45 mph sur terre. On dit également qu’il est capable de s’immerger complètement dans l’eau et de tirer à l’approche du rivage.

Tout au long du mandat de Poutine, Moscou a accordé la priorité aux investissements dans la défense et à la modernisation des forces armées. Certains analystes soutiennent maintenant que l’armée russe n’a jamais été mieux équipée pour les conflits depuis les années 1990.