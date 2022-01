L’accord doublerait les exportations vers la Chine, transportant jusqu’à cinquante milliards de mètres cubes de gaz naturel de plus chaque année via un nouveau pipeline majeur – Power of Siberia 2. Cela survient alors que le reste de l’Europe est sous le choc d’une crise énergétique majeure, avec des prix grimpant à un nouveau record la semaine dernière, en hausse de près de 800% depuis le début de l’année. La crise énergétique de l’UE s’est intensifiée au cours des dernières semaines après l’arrêt des réacteurs nucléaires en France, l’Allemagne enregistrant une faible production d’énergie éolienne.

La pénurie d’électricité qui en a résulté a incité les pays à brûler plus de charbon et même de pétrole pour garder les lumières allumées et les maisons chaudes, allant à l’encontre de l’engagement de la COP26 d’éliminer progressivement les combustibles fossiles.

Des experts ont accusé M. Poutine d’avoir bricolé l’approvisionnement en gaz afin de faire pression sur l’Union européenne pour qu’elle approuve le gazoduc Nord Stream 2.

Le nouveau gazoduc verra le gaz transiter de la Russie vers l’Allemagne, en contournant la Pologne et l’Ukraine. Mais après avoir subi des retards, la certification reste suspendue.

Les analystes préviennent que ce nouveau pipeline donnerait à la Russie un poids supplémentaire sur l’Europe, ce qui laisserait le bloc impuissant à arrêter l’agression croissante du Kremlin envers l’Ukraine.

Danil Buchkov, un expert des relations russo-chinoises, a déclaré : « Power of Siberia 2 fournira du gaz de la péninsule de Yamal en Sibérie, source de gaz exporté vers l’Europe.

« Les responsables occidentaux craignent que le projet n’ait des implications géopolitiques pour les pays européens avant qu’ils ne se lancent sérieusement dans la transition vers les énergies renouvelables.

« Le gazoduc Power of Siberia 2 prévu pourra pomper en Chine environ la même quantité que Nord Stream 2 serait capable de transporter vers l’Europe, donnant au Kremlin plus d’options sur qui obtient le gaz et à quel prix. »

Brandon Weichert, un analyste géopolitique, a déclaré à Express.co.uk que la dépendance de l’Europe vis-à-vis du gaz russe signifierait qu’elle devra éventuellement céder à la pression de Moscou.

LIRE LA SUITE : La Russie et la Chine accusées de cyberattaque britannique « sophistiquée »