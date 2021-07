Poutine devrait se rendre en Inde ; L’Inde et la Russie soutiennent les pourparlers intra-afghans, déclare l’envoyé russe Nikolay Kudashev

Le sommet annuel est également prévu plus tard cette année et le président Vladimir Poutine est en cours de discussion. (fichier image)

Alors que les combattants talibans renforcent rapidement leur emprise sur de vastes zones en Afghanistan, les forces de sécurité afghanes poursuivent leur combat pour les repousser. Et, alors que la situation dans ce pays se détériore davantage, l’envoyé russe en Inde Nikolay Kudashev a déclaré que l’Inde et la Russie soutenaient les pourparlers intra-afghans. « Il est extrêmement important de soutenir l’Afghanistan et de le rendre indépendant. La Russie et l’Inde soutiennent les pourparlers intra-afghans et ceux-ci seront basés sur les engagements des parties. Et pour s’assurer que le futur gouvernement est inclusif.

“Il est important de soutenir l’Afghanistan et de rendre le pays indépendant”, a déclaré l’envoyé russe dans sa déclaration d’ouverture.

Quel pourrait être le rôle de l’Inde en Afghanistan

Pour la situation actuelle en Afghanistan, il n’y a pas de solution militaire. L’Inde et la Russie s’intéressent toutes deux à ce pays et, face aux préoccupations croissantes en matière de sécurité, un certain nombre de pays ont commencé à y réduire leur présence.

« Les talibans sont la réalité actuelle en Afghanistan. Et le rôle de l’Inde et des acteurs régionaux est extrêmement important », a déclaré le chef de mission adjoint russe, Roman Babushkin.

Ajoutant: «La formation d’un gouvernement inclusif et composé de représentants de tous les groupes ethniques aiderait à ouvrir la voie à la stabilité et à la paix en Afghanistan.»

Le tout premier dialogue ministériel indo-russe 2+2

Selon l’envoyé russe, le tout premier dialogue ministériel 2+2 devrait avoir lieu en 2021. Le sommet annuel est également prévu plus tard cette année et le président Vladimir Poutine est en cours de discussion. Egalement au calendrier, la rencontre RIC (Russie, Inde et Chine) ainsi que le sommet BRICS qui se déroulera à New Delhi.

Selon l’envoyé russe, la récente visite du ministre des Affaires étrangères Dr S Jaishankar à Moscou montre l’attention que les deux parties se portent mutuellement. « Sa visite était un suivi très opportun de la visite du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à New Delhi plus tôt cette année. Ces visites sont importantes en vue de la préparation de grands événements plus tard cette année », a déclaré l’envoyé.

Mise à jour de Kaboul

Faisant le point sur Financial Express Online, le journaliste basé à Kaboul, Said Amir Akbari, a déclaré : « Les forces de sécurité afghanes sont toujours en mode défensif et les talibans gagnent plus de territoire. Récemment, les talibans ont gagné un district dans le centre de l’Afghanistan, principalement une minorité de chiites Hazarra soutenue par l’Iran. Mais les talibans sont confrontés à un travail très difficile pour prendre le contrôle du district de Bamyan, dans le centre de l’Afghanistan, où existe la minorité chitia Hazara. Les forces de sécurité afghanes soutenues par des combattants de la milice défendent leur territoire et ont empêché les talibans de gagner plus de districts.

« Les talibans seront confrontés à d’énormes défis pour gagner plus de territoire dans le centre de l’Afghanistan de la province de Bamyan, l’une des provinces les plus sûres d’Afghanistan où existent d’énormes Bouddhas et des dizaines de touristes étrangers et des centaines de touristes locaux visitent Bamyan chaque année car il est célèbre et célèbre. lac », ajoute le journaliste basé à Kaboul.

Pourquoi les talibans feront-ils face à un défi ?

Selon Said Amir Akbari, « la raison pour laquelle les combattants talibans seront confrontés à des défis difficiles pour gagner plus de territoire dans la province centrale de Bamyan et les provinces de Ghazni où la minorité Hazarra est présente et ils défendront leur territoire jusqu’à ce qu’ils tuent parce que les combattants talibans ont tué des combattants Hazara même s’ils s’étaient rendus aux talibans en raison de leur religion.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.