Poutine dit qu’il a «fait un saut périlleux» à cheval dans de rares aveux sur un accident d’entraînement | Monde | Nouvelles

Le président de la Russie a été photographié à cheval à de nombreuses reprises – le plus célèbre topless. M. Poutine est souvent décrit comme un fier dirigeant, mais dans un rare aveu vendredi, l’homme de 68 ans a admis être tombé de la selle.

Le dirigeant russe a été cité par l’agence de presse TASS comme disant: «Une fois, ils me filmaient, je m’entraînais, et il s’est avéré que le cheval s’est arrêté devant une barrière et j’ai fait un saut périlleux, littéralement un saut périlleux.

M. Poutine n’a pas donné de détails sur le moment où l’incident s’est produit.

Il a affirmé être tombé «assez confortablement» et a dit à son caméraman de garder les images.

Cependant, M. Poutine a ajouté comment le caméraman avait annoncé qu’il supprimerait la vidéo.

« [It was] la première fois que j’ai entendu cette réponse de sa part: je la supprimerai immédiatement », a déclaré M. Poutine.

Le Kremlin divulgue rarement des informations sur la santé ou les accidents du président russe.

Cette semaine, il a été révélé que M. Poutine avait reçu un vaccin contre le coronavirus mais avait choisi de ne pas être inoculé devant les caméras.

Le Kremlin n’a pas confirmé quel vaccin M. Poutine avait reçu.

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré mardi aux journalistes: « Poutine a été vacciné contre le coronavirus. »

M. Poutine a ensuite défendu ses photos seins nus et a déclaré à un journaliste qu’il n’avait «pas besoin de se cacher».

Armin Wolf, un journaliste autrichien, a demandé à M. Poutine: « Il y a beaucoup de photos de vous à moitié nu, ce qui est plutôt inhabituel pour un chef d’État.

«Ces photos n’ont pas été prises par des paparazzi ou des touristes. Ils ont été publiés par le Kremlin. Quelle est l’histoire de ces photos? «

M. Poutine a répondu: «Vous avez dit« à moitié nu »et non« nu », Dieu merci.

«Quand je suis en vacances, je ne vois pas la nécessité de me cacher derrière les buissons, et il n’y a rien de mal à cela.