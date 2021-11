Poutine envoie des bombardiers nucléaires sur la Biélorussie – la peur de la guerre éclate aux portes de l’UE | Monde | Nouvelles

Pologne : les enfants réfugiés refoulés à la frontière

Les deux bombardiers supersoniques Tu-22M3, qui selon le ministère russe de la Défense ont été envoyés en soutien au dirigeant biélorusse, auraient survolé la Biélorussie pour effectuer des « tâches d’alerte au combat pour la défense aérienne ». Plus tôt cette semaine, le président allemand Angel Merkel a contacté M. Poutine, lui demandant de faire pression sur la Biélorussie pour arrêter le flux de réfugiés, le qualifiant d’inhumain et d’inacceptable.

Des images ont récemment été diffusées montrant des soldats biélorusses tirant sur des réfugiés, dont des femmes et des enfants, apparemment dans le cadre d’une tentative de les intimider.

Cela vient après que le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko aurait envoyé plus d’un millier de réfugiés à la frontière polonaise, dans le cadre d’une attaque contre les pays de l’UE.

Des images ont émergé montrant une longue file de migrants conduits vers la frontière par ce qui semblait être les forces biélorusses.

Cela aurait été en réponse aux sanctions imposées par l’UE, les États-Unis et la Grande-Bretagne à la Biélorussie après que le pays s’est lancé dans une violente répression politique l’année dernière.

LIRE LA SUITE: Des soldats envoyés à la frontière polonaise pour arrêter la «violation massive» des migrants

Vladimir Poutine a envoyé des bombardiers nucléaires au-dessus de la Biélorussie (Image : .)

Les deux bombardiers supersoniques Tu-22M3 ont survolé la Biélorussie (Image : EAST2WESTNEWS )

M. Loukachenko a depuis été accusé d’avoir utilisé les réfugiés comme des pions dans sa bataille avec les nations.

Un porte-parole du gouvernement polonais, Piotr Muller, a déclaré qu’ils « s’attendent à ce qu’il puisse y avoir une escalade (…) de nature armée prochainement à la frontière polonaise ».

Rien que cette semaine, le gouvernement polonais a envoyé 12 000 soldats à la frontière, pour renforcer les 10 000 déjà stationnés là-bas.

Qualifiant la vague de réfugiés d' »invasion », le gouvernement polonais s’est dit « déterminé » à « défendre » l’Europe.

LIRE LA SUITE: Des soldats envoyés à la frontière polonaise pour arrêter la «violation massive» des migrants

Des images ont émergé montrant une longue file de migrants conduits vers la frontière (Image: PA)

Bombardiers survolant la Biélorussie (Image : EAST2WESTNEWS)

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré : « Le gouvernement polonais est déterminé et nous défendrons la sécurité de notre pays et de l’ensemble de l’UE, en respectant nos obligations internationales et en gardant à l’esprit, avant tout, les intérêts de l’État et la sécurité des citoyens polonais. des soldats, des gardes-frontières et des citoyens. »

Les médias polonais ont également rapporté que des armes capturées en Afghanistan ont été livrées début novembre à la Biélorussie par deux avions d’aviation militaire IL-76.

Pendant ce temps, Pavel Latushka, un ambassadeur biélorusse formé en France et en Pologne, a également affirmé que les migrants sont en fait des vétérans de guerre d’Afghanistan et d’Irak, qui ont été formés par les services de renseignement russes.

L’ambassadeur, qui a été contraint de fuir le pays après avoir rejoint le mouvement pro-démocratie, a décrit la tactique comme « une forme de propagande de l’ère nazie ».

A NE PAS MANQUER :

Harry affirme avoir averti le PDG de Twitter des émeutes de Capitol Hill la veille [REVEAL]

Network Rail exhorté à mettre fin à la domination française et allemande sur les chemins de fer britanniques [INSIGHT]

Des Britanniques furieux critiquent Barack Obama avant sa visite à la COP26 [REACTION]

(Image : Express)

S’adressant à EU Observer, M. Latushka a déclaré: « La crise migratoire est utilisée par Loukachenko pour insérer sur le territoire de l’UE des personnes qui ont [military] expérience et qui ont en outre suivi une formation sur le territoire biélorusse pour commettre des actes terroristes.

« Ensuite, Loukachenko ira pour un conflit militaire local à la frontière de l’UE, et en attendant il vendra au monde l’image d’une crise humanitaire, les Européens étant à blâmer. »

Affirmant disposer d’informations de « sources haut placées dans les services de renseignement biélorusses », l’ancien ambassadeur a déclaré que les « anciens combattants » avaient été sélectionnés et transportés par avion dans le pays tout l’été, avant d’être entraînés dans une base du nord-ouest de la Biélorussie.

Il a ajouté: « Je ne peux donner aucun nom ni aucun document à ce sujet, car les gens sont les plus à risque – pour transmettre cette information, ils encourent la peine de mort. »

Loukachenko aurait envoyé plus d’un millier de réfugiés à la frontière polonaise (Image: .)

Le Kremlin avait précédemment appelé l’UE à accepter les milliers de réfugiés qui tentaient d’entrer dans le bloc via la Biélorussie, affirmant que Bruxelles « étranglait » la Biélorussie avec la fermeture des frontières.

Plus tôt cette semaine, le ministre allemand de l’Intérieur Horst Seehofer a accusé la Biélorussie et la Russie de tenter de déstabiliser l’Occident.

S’adressant au journal allemand Bild, il a déclaré que les pays de l’UE » doivent rester unis, car Loukachenko utilise le sort des gens avec le soutien du président russe Vladimir Poutine pour déstabiliser l’Occident « .

Pendant ce temps, selon un porte-parole du gouvernement allemand, Mme Merkel a qualifié les actions de M. Loukachenko d' »instrumentalisation des migrants ».