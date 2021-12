Poutine envoie un avertissement de CINQ minutes pour une arme terrifiante visant à anéantir l’Ukraine : « Imaginez simplement » | Sciences | Nouvelles

La Russie, aux côtés des États-Unis et de la Chine, est l’un des rares pays connus à posséder des armes hypersoniques.

Ceux-ci sont généralement décrits comme des missiles qui parcourent de longues distances à des vitesses vertigineuses, plus de cinq fois plus rapides que la vitesse du son (Mach 5).

Contrairement aux missiles balistiques conventionnels, les armes hypersoniques sont plus rapides, voyagent bas dans l’atmosphère et sont, par conséquent, beaucoup plus difficiles à intercepter.

Il y a trois ans, le président russe a affirmé lors d’une émission télévisée qu’une telle arme de l’arsenal russe, le missile Avangard, était 20 fois plus rapide que la vitesse du son (Mach 20) et « absolument invulnérable à tout système de défense aérienne ou antimissile ».

Plus récemment, des responsables russes ont confirmé le lancement du missile Zircon, ou Tsirkon, depuis un sous-marin dans la mer de Barents.