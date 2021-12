Poutine et Xi concluent un terrifiant accord anti-OTAN quelques heures seulement avant la confrontation de Biden | Sciences | Des nouvelles

La paire signera le nouveau programme de coopération spatiale l’année prochaine et il se déroulera de 2023 à 2027. Il comprendrait un plan pour créer une Station internationale de recherche lunaire (ILRS) d’ici 2035. Il comprendra également des plans pour soutenir le développement du segment sol des systèmes satellitaires nationaux des deux pays.

Cela se fera par le biais du système russe GLONASS et du système chinois de navigation par satellite BeiDou (BDS, a rapporté le Global Times.

Il verra le Roscosmos russe et l’Agence spatiale nationale chinoise (CNSA) travailler ensemble pour les années à venir.

Il contrecarrera le projet d’exploration lunaire américain connu sous le nom d' »Accords Artemis », qui lancera sa première mission avec équipage en 2025.

Pékin et Moscou prévoient de créer l’ILRS d’ici 2035, avec des installations expérimentales et de recherche pour un large éventail de travaux scientifiques fonctionnant en orbite lunaire dans l’intervalle.

Roscosmos a déclaré que la Chine et la Russie travaillaient sur un projet d’accord intergouvernemental juridiquement contraignant sur le projet, qui devrait être signé en 2022.

Ils ont ajouté : « Une caractéristique particulière de ce projet est l’ouverture à la participation d’autres partenaires internationaux.

Danil Bochkov, un expert du Conseil russe des affaires internationales, a déclaré au Global Times que Moscou « s’attend à ce que les initiatives de recherche spatiale soient plus ouvertes et coopératives, et ne facilitent pas les projets politiques » OTAN-dans-l’espace « ».

Il a ajouté : « Cela est illustré par des initiatives exceptionnelles de coopération bilatérale comme la Station internationale de recherche lunaire, qui a également des implications en matière de politique étrangère.

Bien que l’Ukraine ne soit pas membre de l’OTAN, elle entretient des liens étroits avec le bloc.

La Russie a déclaré qu’elle voulait des garanties juridiquement contraignantes que l’OTAN ne se déplacera pas vers l’est et que des armes ne seront pas envoyées en Ukraine ou dans les pays voisins.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a affirmé catégoriquement que l’adhésion de l’Ukraine à l’alliance est l’affaire de l’OTAN et de Kiev.

Il a déclaré : « Tout dialogue avec la Russie doit bien entendu respecter les principes fondamentaux sur lesquels repose la sécurité européenne.