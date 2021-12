Poutine étrangle les approvisionnements énergétiques du Royaume-Uni, le carburant britannique étant « l’un des plus chers d’Europe » | Sciences | Nouvelles

Par rapport à la Finlande, cela représente environ 30 pour cent d’un salaire hebdomadaire de 543 £.

Les 15 premiers pays du plus cher au moins cher sont : la Finlande, la Suède, l’Allemagne, le Danemark, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Irlande, l’Autriche, la Suisse, le Portugal, l’Italie, la France, le Royaume-Uni et la Grèce.

Un porte-parole d’Urbantz a déclaré : « Avec le coût de l’essence et de l’électricité qui montent en flèche en raison de la hausse des prix de gros, ces données offrent une image saisissante de la position du Royaume-Uni en Europe en ce qui concerne le coût moyen du carburant.

« Bien que nous gagnons parmi les salaires hebdomadaires les plus bas d’Europe occidentale et septentrionale, nous avons toujours des prix de l’électricité et du pétrole parmi les plus élevés, uniquement alimentés par les récents problèmes de chaîne d’approvisionnement et la flambée des prix mondiaux du pétrole.