Poutine exige des États-Unis des assurances sur la sécurité alors que la Russie achève un test d’armes hypersoniques

Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde contre le fait d’entraîner son pays dans un conflit alors même qu’il confirmait que l’armée russe avait effectué un test de missile hypersonique jeudi soir.

Lors d’une conférence de presse marathon de quatre heures jeudi, Poutine a insisté sur le fait que la Russie souhaitait éviter le conflit à propos de l’Ukraine, mais il a demandé aux autres pays de fournir des assurances « immédiates ».

Le président russe Vladimir Poutine s’adresse à une réunion élargie du conseil d’administration du ministère russe de la Défense au Centre de contrôle de la défense nationale à Moscou, en Russie, le mardi 21 décembre 2021. Le président russe a réitéré mardi la demande de garanties des États-Unis et de leurs alliés qui L’OTAN ne s’étendra pas vers l’est, blâmant l’Occident pour les tensions actuelles en Europe. (Mikhail Tereshchenko, Spoutnik, photo de la piscine du Kremlin via AP)

« Vous devez nous donner des garanties, et immédiatement – ​​maintenant », a-t-il déclaré à propos d’une proposition que la Russie a remise aux États-Unis ce mois-ci dans le but de désamorcer les tensions concernant l’Ukraine. Des images satellite publiées le mois dernier ont montré que la Russie amassait plus de 100 000 soldats à la frontière.

POUTINE BLÂME L’OUEST POUR LES TENSIONS AVEC L’UKRAINE, DES EXPERTS DIVISÉS SUR LA MENACE D’INVASION

Poutine a affirmé que les États-Unis avaient répondu positivement à la proposition de sécurité et s’est dit optimiste quant aux négociations l’année prochaine à Genève, a rapporté ..

Le président américain Joe Biden s’entretient virtuellement avec le président russe Vladimir Poutine au milieu des craintes occidentales que Moscou envisage d’attaquer l’Ukraine, lors d’un appel vidéo sécurisé depuis la salle de situation de la Maison Blanche à Washington, États-Unis, le 7 décembre 2021. The White House/Handout via REUTERS.

« Nous sommes également prêts à en discuter [security guarantees] sur l’OSCE [Organization for Security and Co-operation in Europe] Plate-forme. J’espère que cette première réponse positive et l’annonce que ce travail pourrait éventuellement démarrer dans un avenir proche, au cours des premiers jours de janvier, nous permettront d’aller de l’avant », a déclaré Poutine.

LA RUSSIE S’ENGAGERA DANS DES POURPARLERS SUR LA SÉCURITÉ AVEC LES ÉTATS-UNIS ALORS QUE LES TENSIONS S’INTENSIFIENT SUR L’UKRAINE

L’ancien président de l’Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev a déclaré qu’il pensait que de telles discussions se révéleraient fructueuses pour la stabilité mondiale, qualifiant de « nécessaire » d’élargir l’agenda et de s’attaquer aux « moments difficiles ».

Sur cette photo tirée d’une vidéo diffusée par le service de presse du ministère russe de la Défense, un nouveau missile de croisière hypersonique Zircon est lancé par la frégate Amiral Gorshkov de la marine russe depuis la mer Blanche, dans le nord de la Russie, en Russie, le lundi 19 juillet 2021 L’armée russe a signalé un autre lancement d’essai réussi d’un nouveau missile de croisière hypersonique Zircon. Le ministère russe de la Défense a déclaré que le lancement avait eu lieu lundi à partir d’une frégate de l’amiral Groshkov située dans la mer Blanche, dans le nord de la Russie. Le ministère a déclaré que le missile avait atteint avec succès une cible à plus de 350 kilomètres (217 miles) sur la côte de la mer de Barents. (Service de presse du ministère russe de la Défense via AP)

Mais alors même que Poutine parlait de désamorcer les tensions, il a confirmé vendredi que la Russie avait testé un missile hypersonique, qu’il a salué comme faisant partie d’une nouvelle génération de systèmes d’armes inégalés, a rapporté Interfax.

Les tests d’armes hypersoniques ont suscité de nouvelles tensions dans les négociations mondiales, car les pays les reconnaissent comme la nouvelle mesure de la capacité militaire.

CAWTHORN : « JE N’EN PENSE PAS » À PROPOS DU CONFLIT À LA FRONTIÈRE RUSSIE-UKRAINE JUSQU’À CE QUE LA FRONTIÈRE AMÉRICAINE SÉCURISÉE

La Russie avait déjà testé son arme hypersonique Zircon en novembre, touchant une cible d’entraînement à quelque 215 milles marins, a rapporté Defense News.

Un responsable de l’administration Biden a déclaré aux journalistes que les États-Unis fourniraient une réponse complète aux propositions de la Russie en janvier.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je m’attends à ce que nous ayons notre réponse de fond lors de ces discussions (de janvier)… il est clair qu’il y a des choses qui ont été proposées sur lesquelles nous n’accepterons jamais », a déclaré aux journalistes le responsable, qui a demandé à rester anonyme. « Je pense que les Russes le savent probablement à un certain niveau. Je pense qu’il y a d’autres domaines où nous pourrons peut-être explorer ce qui est possible. »