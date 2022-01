Poutine « fait chanter » Biden pour qu’il « abandonne » l’Ukraine avec une grave menace gazière pour l’UE | Sciences | Des nouvelles

Les prix du gaz européen ont bondi au-dessus de 30 pour cent mardi, après que la faiblesse persistante des approvisionnements en provenance de Russie a suscité des inquiétudes quant à une crise énergétique. Il s’agissait du quinzième jour consécutif où le président russe avait détourné le flux de gaz vers l’Est via le gazoduc Yamal-Europe, qui achemine généralement du gaz vers l’Ouest. Pendant ce temps, les tensions avec l’Occident se sont également intensifiées en raison des craintes d’une invasion russe de l’Ukraine après que des informations faisant état d’environ 100 000 soldats russes s’entassent à la frontière russo-ukrainienne.

Les États-Unis ont exprimé leur opposition à l’agression militaire potentielle de la Russie et semblent disposés à intervenir et à intervenir.

Jen Psaki, l’attachée de presse de la Maison Blanche, a déclaré dans un communiqué: « Le président Biden a clairement indiqué que les États-Unis et leurs alliés et partenaires réagiraient de manière décisive si la Russie envahissait davantage l’Ukraine. »

Mais le Dr Thomas O’Donnell, analyste géopolitique de la Hertie School of Governance, a affirmé que le contrôle de la Russie sur les approvisionnements mondiaux en gaz pourrait empêcher les États-Unis de protéger l’Ukraine.

Il a déclaré que parce que l’Occident dépend encore largement de la Russie pour son approvisionnement en gaz, M. Poutine a un avantage géostratégique et peut obtenir ce qu’il veut sans céder aux pressions de l’UE et des États-Unis.

Le Dr O’Donnell a déclaré à Express.co.uk : » Si Poutine voulait aider l’Europe à l’heure actuelle à réduire ses niveaux dangereusement bas de stockage de gaz – qui pourraient bien s’assécher si l’hiver est froid et que le vent ne souffle pas suffisamment pour les moulins à vent – il prendrait les contrats du marché au comptant proposés et inonderait le gaz à travers le gazoduc Yamal-Europe (via la Biélorussie-Pologne vers l’Allemagne et l’UE) et/ou via les énormes gazoducs inutilisés qui traversent l’Ukraine.

« Ces systèmes sont pratiquement inutilisés par Moscou à l’heure actuelle, offrant au moins trois à quatre fois le volume de Nord Stream 2. »

Nord Stream 2 est un gazoduc nouvellement construit qui transportera le gaz de la Russie vers l’Allemagne, en contournant l’Ukraine et la Pologne.

Il a subi des retards et M. Poutine a été accusé de restreindre délibérément les approvisionnements en gaz de l’Europe pour accélérer sa certification.

La Russie entamera des pourparlers avec l’OTAN et les États-Unis la semaine prochaine pour discuter de la question ukrainienne.

Moscou a fait une liste de demandes de sécurité à l’Occident et a menacé d’une action militaire si elles sont ignorées.

Celles-ci incluent l’OTAN et les États-Unis n’offrant pas d’adhésion à l’Ukraine et restreignant les déploiements de l’alliance transatlantique dans les pays de l’UE proches de la Russie.