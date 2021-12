Poutine humilié en tant que programme spatial « frauduleux » exposé par les médias russes | Sciences | Des nouvelles

Roscosmos a été brutalement critiqué dans le quotidien russe Moskovskij Komsomolets (MK) cette semaine pour ses prétendues faiblesses, qui comprenaient des allégations de corruption et de détournement de fonds. Dans l’article du journaliste russe Dmitri Popov, « Le programme spatial pourrit de l’intérieur », les luttes de l’agence ont été mises à nu. L’article disait : « Roscosmos exerce, dirons-nous, un contrôle pas si strict sur l’exécution des contrats de défense par ses filiales.

« En mars 2020, Dmitriy Olegovich Rogozin a approuvé les règles de procédure pertinentes pour exercer un contrôle sur l’exécution des contrats du ministère de la Défense par les organisations subordonnées de la Société d’État.

« Cependant, un audit a montré que ses subordonnés ne sont pas pressés de se conformer aux procédures… Lorsque les contrôles appropriés sont insuffisants, la fraude et les abus sont inévitables. »

Le Centre Khrunichev aurait accepté de produire 10 cœurs de propulseur pour la fusée Angara A5 il y a cinq ans.

Mais les cinq premiers d’entre eux n’ont été livrés que cette année, et les cinq autres ne sont même pas encore achevés.

MK a affirmé que Roscosmos avait également du mal à produire les fusées Soyouz et le vaisseau spatial Progress, qui sont l’une des principales caractéristiques de son programme spatial.

Et il a également été affirmé que certains produits chimiques nécessaires pour les voyages spatiaux ne peuvent pas être créés en Russie.

Au lieu de cela, il a été signalé qu’ils doivent être livrés depuis l’Allemagne, mais ces livraisons internationales sont affectées par les sanctions contre la Fédération de Russie.

M. Popov a déclaré que cela pouvait être arrêté « d’une seule frappe ».

Les allégations suggèrent que le programme spatial russe est en train de s’effondrer.

Cela survient alors que la Russie tente de s’affirmer dans l’espace en formant un partenariat clé avec la Chine.

Roscosmos a annoncé en mars avoir signé un accord avec l’Administration spatiale nationale chinoise pour développer des installations de recherche à la surface de la Lune, en orbite ou les deux.

Les pays ont dévoilé leur feuille de route pour la base lunaire commune surnommée la Station internationale de recherche lunaire dans un mouvement qui semblait prêt à défier la présence américaine dans le cosmos dans une course à l’espace renouvelée.

Jusqu’à présent, aucun pays n’a répondu à l’invitation de la Chine ou de la Russie à participer à la station de recherche.

La Russie a fait quelques progrès au-dessus des nuages, lançant plusieurs missions clés.

Mais M. Popov a réussi à trouver plus de défauts.

Il a écrit pour MK : « Nous avons lancé le vaisseau spatial cargo Progress MS-16 à la mi-février de cette année.

« Cependant, il n’a pas pu s’amarrer automatiquement et a dû être amarré sous contrôle manuel en raison des dommages causés au système Kurs-NA (système de mesure radar).

« Il a été endommagé parce que le carénage s’est décollé lors du lancement. Il s’est avéré que l’époxyde utilisé dans sa fabrication n’a pas été vérifié pour voir s’il était conforme aux spécifications.

« L’entrepreneur pour la colle, la société anonyme CHEMEX Limited, n’a pas les moyens technologiques pour produire son propre produit, ce qui signifie qu’il a acheté le produit auprès d’un autre fournisseur, et pour les échantillons déjà utilisés, la documentation affirmant qu’il est conforme aux spécifications et à son origine a été jamais soumis. «

En 2016, le gouvernement russe a approuvé le programme spatial de 10 ans du pays d’une valeur de 1 406 milliards de roubles (15,48 milliards de livres sterling).

Les plans détaillaient une gamme ambitieuse de missions qui placent clairement les sites russes au premier plan pour affirmer une forte présence spatiale.

Mais après l’attaque cinglante des médias d’État russes contre son propre programme, cela a peut-être remis en question ses capacités spatiales.

Pourtant, la Russie a certains atouts par rapport aux autres.

La sonde Soyouz est en service depuis plus de 40 ans et compte plus de 100 missions à ce jour.

Il continue d’être utilisé pour transporter l’équipage et les fournitures vers la Station spatiale internationale.